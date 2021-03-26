Необычная неделя: Суэцкий канал, маньяк в эфире и вакцинация

В авторской программе главного редактора "Правды.Ру" Инны Новоиковой "Необычная неделя" — Игорь Ковалев, политолог, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики.

Эти темы обсуждают собеседники.

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