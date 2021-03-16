Замдиректора Гидрометцентра: где найти самый точный прогноз

По словам заместителя директора Гидрометцентра России Дмитрия Киктёва, чтобы узнать самый точный прогноз погоды, следует ознакомиться с информацией на сайтах региональных гидрометцентров.
Самые раскрученные сайты и популярные приложения для смартфонов не способны предоставить пользователям достоверную информацию.
23 марта ежегодно отмечается Всемирный день метеорологии (День работников гидрометеорологической службы России). Собеседник "Правды.Ру" посоветовал всем желающим зайти в этот день на страничку Гидрометцентра России — увидите много интересного.
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Мошенники придумали очередную схему обмана россиян и кражи личных и банковских данных. Они рассылают смс о поступлении "бонусов" от государства, а потом запугивают получателя, что если он не перейдёт по ссылке и не "подтвердит" получение, то его ждёт судебное разбирательство.