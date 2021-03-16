Замдиректора Гидрометцентра: где найти самый точный прогноз

По словам заместителя директора Гидрометцентра России Дмитрия Киктёва, чтобы узнать самый точный прогноз погоды, следует ознакомиться с информацией на сайтах региональных гидрометцентров.

Весна 2021: когда растают снега

Самые раскрученные сайты и популярные приложения для смартфонов не способны предоставить пользователям достоверную информацию.

23 марта ежегодно отмечается Всемирный день метеорологии (День работников гидрометеорологической службы России). Собеседник "Правды.Ру" посоветовал всем желающим зайти в этот день на страничку Гидрометцентра России — увидите много интересного.

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