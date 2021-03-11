Как противодействовать кибератакам и угрозам

О мерах противодействия социальным сетям, которые создают угрозу национальной безопасности России, а также о планировании кибератак против нашей страны расскажет интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Facebook заблокировал публикации ряда российских СМИ о задержании предполагаемых сторонников украинской радикальной группировки. Подобная ситуация происходит не в первый раз. Что нужно сделать, чтобы не допускать в будущем подобных действий со стороны соцсетей.

По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, такие действия руководства соцсетей "создают угрозу национальной безопасности", так как в материалах шла речь об официальной информации от правоохранительных органов.

Сообщение о планах США осуществить кибератаки на внутренние системы российских властей являются поводом для крайней обеспокоенности. Об этом заявил во вторник, 9 марта, журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это тревожная информация, ведь достаточно авторитетное американское издание (газета The New York Times) допускает возможность, более того, анонсирует возможность кибератак", — сказал представитель Кремля. По его оценке, "это не что иное, как международная киберпреступность".

По словам замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина, в РФ есть юридические основания для полной блокировки Twitter, но пока такие меры не применяют.

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