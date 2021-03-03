Член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб расскажет об изменении практики соцзащиты в период пандемии. Как это может повлиять на дальнейшее развитие мер по социальной защите?
Пандемия COVID-19 и противоэпидемические меры парализовали рынки труда во многих странах мира. Это привело к снижению доходов населения и приросту уровня бедности.
По данным Росстата, продовольственная инфляция в России в январе 2021 года составила 8,2% в годовом выражении, в то время как в странах ЕС цены на продукты за год выросли в 7,5 раза. Это меньше, чем в России, на 1,1%.
В период с марта по декабрь 2020 года в ряде стран реализовали такие меры социальной защиты, как:
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