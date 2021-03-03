Депутат расскажет о мерах соцзащиты при пандемии

Член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб расскажет об изменении практики соцзащиты в период пандемии. Как это может повлиять на дальнейшее развитие мер по социальной защите?

Пандемия COVID-19 и противоэпидемические меры парализовали рынки труда во многих странах мира. Это привело к снижению доходов населения и приросту уровня бедности.

По данным Росстата, продовольственная инфляция в России в январе 2021 года составила 8,2% в годовом выражении, в то время как в странах ЕС цены на продукты за год выросли в 7,5 раза. Это меньше, чем в России, на 1,1%.

В период с марта по декабрь 2020 года в ряде стран реализовали такие меры социальной защиты, как:

нестраховые трансферты в денежной или натуральной форме (63%),

соцзащита в виде страховых платежей — пособия по безработице, больничные и субсидирования взносов в систему социального обеспечения (24%),

программы по поддержке рынка труда — среди них наиболее популярным стало субсидирование зарплаты работников через работодателя (14%).

Подпишитесь на YouTube-канал "Правды.Ру"