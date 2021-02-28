Александр Невский или Феликс Дзержинский – кто встанет на Лубянке?

Чей памятник должен стоять на Лубянке? Этот вопрос обсудили в видеоэфире "Правды.Ру" главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и русский историк и философ, писатель, консервативный публицист, доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, сопредседатель правления Союза писателей России Сергей Перевезенцев.
Одна из самых обсуждаемых тем в российском обществе — установка памятника в историческом центре Москвы на Лубянской площади. Предлагаются разные варианты, но ясно одно — новый памятник в первопрестольной должен объединять, а не разъединять народ российский.
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