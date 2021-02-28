Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сказки глазами психолога: Снежная королева - "мертвая мать"
Землетрясение было зафиксировано у берегов Аляски
Двое детей погибли, провалившись под лёд на Волге
В Калининградской области проснулись клещи
Жителей Москвы предупредили о наступлении холодов в начале марта
В Турции усомнились в эффективности российских РЭБ против своих БПЛА
Порошенко заявил, что Россия обманула крымчан
Минприроды Германии поддержало "Северный поток-2"
Тихановская считает, что Лукашенко покинет пост президента весной

Александр Невский или Феликс Дзержинский – кто встанет на Лубянке?

Правда ТВ » Точка зрения

Чей памятник должен стоять на Лубянке? Этот вопрос обсудили в видеоэфире "Правды.Ру" главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и русский историк и философ, писатель, консервативный публицист, доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, сопредседатель правления Союза писателей России Сергей Перевезенцев.

Памятники и память: Александр Невский или Феликс Дзержинский?

Одна из самых обсуждаемых тем в российском обществе — установка памятника в историческом центре Москвы на Лубянской площади. Предлагаются разные варианты, но ясно одно — новый памятник в первопрестольной должен объединять, а не разъединять народ российский.

Подпишитесь на YouTube-канал "Правда.Ру"

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Инна Новикова, Редактор: Елена Тимошкина
Последние материалы
Необычная неделя: "Искандеры" и Пашинян, Лукашенко и Россия
Александр Невский или Феликс Дзержинский – кто встанет на Лубянке?
Стало известно число россиян с иммунитетом к коронавирусу
Сказки глазами психолога: Снежная королева - "мертвая мать"
Землетрясение было зафиксировано у берегов Аляски
Памятник Дзержинскому - камень преткновения
Двое детей погибли, провалившись под лёд на Волге
В Калининградской области проснулись клещи
Жителей Москвы предупредили о наступлении холодов в начале марта
В Турции усомнились в эффективности российских РЭБ против своих БПЛА
Популярное
Мир. Новости мира
NI: "Давление Запада только укрепило позвоночник Путина"

В отношении России принуждение без диалога может привести к концу истории человеческой цивилизации, считает издатель журнала National Interest Дмитрий Саймс.

NI: "Давление Запада только укрепило позвоночник Путина"
Что заставило Дмитрия Жулина при жизни уйти в монастырь?
Российский шоу-бизнес
Что заставило Дмитрия Жулина при жизни уйти в монастырь?
Мир. Новости мира
Бойцовый петух зарезал хозяина ножом
Российский шоу-бизнес
Талышинская рассказала о своих унижениях в дуэте "Непара"
Василий Амирджанов Москвичи выбирают памятник на Лубянке Василий Амирджанов Любовь Степушова Терпение закончилось: австрийские врачи заказывают "Спутник V" по личным каналам Любовь Степушова Светлана Таскаева Протесты в Армении: чего ожидать от развития ситуации? Светлана Таскаева
Общество
Телеведущий Норкин осудил российских знаменитостей за критику власти
Технологии
Карты системы "Мир" будут доступны в Apple Pay
Володин предложил закрепить юридически данные депутатами обещания
Политика. Новости и аналитика
Володин предложил закрепить юридически данные депутатами обещания
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников