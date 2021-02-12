Русско-японская война сказывается до сих пор

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин расскажет в видеоэфире "Правды.Ру" о том, как русско-японская война 1904-1905 годов, которая послужила толчком к первой русской революции в ХХ веке, до сих пор сказывается на взаимоотношениях наших государств.

Кто виноват и что было сделано неправильно?

Была ли "маленькая победоносная" война столь необходима царскому самодержавию?

Россия защищала свои интересы или хватала каштаны из огня для тогдашних союзников?

Камень преткновения — далекая Маньчжурия и интересы русской буржуазии?

Какие выводы необходимо сделать, чтобы находить общий язык с соседями и не вредить, прежде всего, самим себе?

10 февраля (28 января по старому стилю) 1904 года Япония официально объявила войну Российской империи, хотя в ночь на 9 февраля (27 января) японский флот без объявления войны атаковал 1-ю Тихоокеанскую эскадру в Порт-Артуре. Геройская гибель крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец".

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