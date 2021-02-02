Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Нужны ли в школах советники по воспитательной работе?
Ветеран, собравший миллионы для врачей, скончался в Британии
В Новой Зеландии из-за скопления нечистот закрыли водопад Вайтанги
Труп мужчины обнаружили в мусорном баке в Калининграде
Подростки избили и ограбили журналиста в Улан-Удэ
В Крыму конфликт пациентов в больнице закончился стрельбой
Ребёнок пострадал в лифте многоквартирного дома в Москве
Натан Эйсмонт: чтобы попасть на Марс, нужно освоить Луну
Уж на сковородке: юрист оценил поведение Навального в суде

Почему в России борются с гололёдом пересолом

Правда ТВ » Точка зрения

По мнению независимого эксперта, кандидата химических наук Юрия Орлова, главный вред от применения противогололёдных реагентов не в них самих, а в их количестве. Для уничтожения наледи на дорогах и тротуарах достаточно 5% реагента, а у нас рассыпают 10-15%.

Проблемы применения противогололедных реагентов

"Если вы видите, что при температуре от минус пяти до минус десяти градусов, на проезжей части или в пешеходной зоне лужа — значит, количество реагента превышено в два-четыре раза!" — утверждает Юрий Орлов.

В США, например, ежегодно тратят 9-12 млн тонн реагента, в то время как в России всего 1,5-2 млн тонн, но это связано с более широкой сетью автомагистралей. В отличие от иностранных российские коммунальщики лучше справляются с наледью, полагает Юрий Орлов, но затрачивают неимоверное большое количество реагента.

Собеседник "Правды.Ру" видит причину в том, что объёмы использования реагента устанавливают заинтересованные в барыше коммунальщики и производители реагентов. Необходимо минимизировать количество реагента, в противном случае мы постоянно будем иметь проблемы. Устранив гололёд, что, безусловно, хорошо, так как не приведёт к аварии автотранспорта или переломам у пешеходов, мы получим испорченную обувь, шины и травмируем незащищенные лапы у своих домашних питомцев.

При этом Юрий Орлов отмечает, что промокшая обувь тоже будет испорчена, а лапы животных страдают вовсе не от реагента, будь он в нормальном количестве, а именно в его пересоле.

Подпишитесь на YouTube-канал "Правды.Ру"

Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
Последние материалы
В Новой Зеландии из-за скопления нечистот закрыли водопад Вайтанги
Труп мужчины обнаружили в мусорном баке в Калининграде
Почему в России борются с гололёдом пересолом
Подростки избили и ограбили журналиста в Улан-Удэ
Гильдия риелторов: для чего нужны техпаспорта на жильё
В Крыму конфликт пациентов в больнице закончился стрельбой
Ребёнок пострадал в лифте многоквартирного дома в Москве
Натан Эйсмонт: чтобы попасть на Марс, нужно освоить Луну
Уж на сковородке: юрист оценил поведение Навального в суде
Депутаты предложили изменить пенсионную систему России
Популярное
Новости футбола
Кокорин забил первый гол в "Фиорентине"

Нападающий Александр Кокорин приступил к тренировкам в "Фиорентине".

Кокорин забил первый гол в "Фиорентине"
Почему Казахстану больше не по пути с Россией
Точка зрения
Почему Казахстану больше не по пути с Россией
Мир. Новости мира
Украина в шоке: Германия почти готова закупать российскую вакцину
Военные новости
Ракетным ударом уничтожена военная база США в Кении
Любовь Степушова США не решаются квалифицировать события в Мьянме Любовь Степушова Руслан Веснянко Украина: эпидемия "ковида" закончится раньше, чем в стране появится вакцина Руслан Веснянко Василий Амирджанов Лукашенко объяснил происхождение "настоящего президента" Василий Амирджанов
Точка зрения
Казахстан уже почти в НАТО
Военные новости
Белорусские офицеры увольняются из армии, чтобы не ехать в Сирию
Лукашенко отомстил: перевалки нефти в Клайпеде не будет
Прибалтика
Лукашенко отомстил: перевалки нефти в Клайпеде не будет
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников