Почему в России борются с гололёдом пересолом

По мнению независимого эксперта, кандидата химических наук Юрия Орлова, главный вред от применения противогололёдных реагентов не в них самих, а в их количестве. Для уничтожения наледи на дорогах и тротуарах достаточно 5% реагента, а у нас рассыпают 10-15%.

Проблемы применения противогололедных реагентов

"Если вы видите, что при температуре от минус пяти до минус десяти градусов, на проезжей части или в пешеходной зоне лужа — значит, количество реагента превышено в два-четыре раза!" — утверждает Юрий Орлов.

В США, например, ежегодно тратят 9-12 млн тонн реагента, в то время как в России всего 1,5-2 млн тонн, но это связано с более широкой сетью автомагистралей. В отличие от иностранных российские коммунальщики лучше справляются с наледью, полагает Юрий Орлов, но затрачивают неимоверное большое количество реагента.

Собеседник "Правды.Ру" видит причину в том, что объёмы использования реагента устанавливают заинтересованные в барыше коммунальщики и производители реагентов. Необходимо минимизировать количество реагента, в противном случае мы постоянно будем иметь проблемы. Устранив гололёд, что, безусловно, хорошо, так как не приведёт к аварии автотранспорта или переломам у пешеходов, мы получим испорченную обувь, шины и травмируем незащищенные лапы у своих домашних питомцев.

При этом Юрий Орлов отмечает, что промокшая обувь тоже будет испорчена, а лапы животных страдают вовсе не от реагента, будь он в нормальном количестве, а именно в его пересоле.

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