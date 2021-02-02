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Как Донбасс интегрируется с Россией

Правда ТВ » Точка зрения

Дончане не сомневаются, что Россия их не предаст и Донбасс в своих исторических границах воссоединится с Россией.

Как Донбасс интегрируется с Россией

В Донецке прошёл форум "Русский Донбасс", который определил статус Донецкой и Луганской народных республик как русских национальных государств в сфере русского исторического пространства.

Депутат Народного Совета Донецкой народной республики, председатель Комитета Народного Совета ДНР по сельскому хозяйству и земельным ресурсам от фракции партии "Донецкая Республика" Валерий Скороходов сказал в программе "Точка зрения", что это отражение чаяний населения Донбасса, в том числе проживающего на территории, контролируемой Киевом.

По мнению депутата, эта доктрина также отвечает потребностям всех русских, проживающих на Украине, а также русских всего постсоветского пространства. Это сигнал Западу и Украине о том, что Киеву надо пересматривать свою политику украинизации, и это сигнал России, что иного пути у Донбасса, кроме как войти в cостав Российской Федерации у него нет.

Валерий Скороходов отметил роль главного редактора RT Маргариты Симоньян, выступившей на форуме "Русский Донбасс", в отстаивании этой позиции и уверен, что хотя она сегодня и не является государственной позицией РФ, но может ею стать. Москва, в конечном итоге, признает независимость республик, вероятнее всего, после того, как Киев решит начать против ДНР военную операцию.

По совам депутата, дончане понимают, почему семь лет вопрос о независимости ЛДНР не решается, не хотят России навредить и будут держаться Минских соглашений, которые "мы подписали", сказал Валерий Скороходов.

Он отметил, что де-факто Донбасс идёт выбранным путём: уже находится в рублёвой зоне, идёт паспортизация российскими паспортами, преодолевается блокада Украины по сбыту продукции, бюджет наполняется собственными налоговыми поступлениями, пенсии и зарплаты увеличены и стоит цель к 2022 году сделать их идентичными выплатам в Ростовской области РФ.

Валерий Скороходов отметил, что начата вакцинация населения ДНР и ЛНР от коронавируса, это тоже говорит о степени интеграции с Россией.

Депутат уверен, что россияне, в своём большинстве, поддерживают Донбасс, исходя из этнической, исторической, религиозной общности, и не предадут его жителей, отдав на растерзание нацистам, испугавшись санкций.

Смотрите подробно эфир программы "Точка зрения" с Валерием Скороходовым. Ведущая — Любовь Степушова.

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Автор: Любовь Степушова, Редактор: Елена Тимошкина
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