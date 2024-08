Экранизация начнётся до выхода игры в свет: разработчики Kingmakers сделали анонс

Разработчики Kingmakers анонсировали экранизацию игры

1:06 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Разработчики экшена "Kingmakers" объявили о планах на создание экранизации игры, несмотря на то, что сама игра еще не вышла.

Фото: venturebeat.com by Redemption Road, PDM

Студия Redemption Road стремится создать уникальную интеллектуальную собственность (IP) и уже заключила соглашение с компанией Story Kitchen, известной по работе над фильмом "Sonic the Hedgehog" и анимационным сериалом "Tomb Raider: The Legend of Lara Croft", который выйдет на Netflix в октябре 2024 года.

Игра "Kingmakers" представляет собой экшен с уникальной концепцией, где средневековый сеттинг сочетается с путешествиями во времени. В ней современные армии, вооруженные штурмовыми винтовками, вертолетами и танками, противостоят рыцарям в альтернативной Англии 1401 года. Игроки смогут воспользоваться этими технологиями для захвата средневековых территорий.

Игра будет доступна в раннем доступе на платформе Steam в конце 2024 года и предложит кооперативный режим для совместной игры.