На выставке ChinaJoy 2024 представлены новые игровые проекты Astro Bot и Phantom Blade Zero

ChinaJoy 2024, одна из крупнейших выставок игровой индустрии, снова открыла свои двери для геймеров и энтузиастов со всего мира. В этом году на мероприятии были представлены самые ожидаемые новинки, включая флагманские проекты от известных студий. Среди них особенно выделяются Astro Bot от Sony и Phantom Blade Zero от китайской студии S-GAME. Давайте подробнее рассмотрим, что именно подготовили для нас разработчики в этих захватывающих играх.

Фото: flickr.com by Dota 2 The International, CC BY 2.0