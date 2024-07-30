На выставке ChinaJoy 2024 представлены новые игровые проекты Astro Bot и Phantom Blade Zero

Новинки игр на ChinaJoy 2024: Astro Bot и Phantom Blade Zero

ChinaJoy 2024, одна из крупнейших выставок игровой индустрии, снова открыла свои двери для геймеров и энтузиастов со всего мира. В этом году на мероприятии были представлены самые ожидаемые новинки, включая флагманские проекты от известных студий. Среди них особенно выделяются Astro Bot от Sony и Phantom Blade Zero от китайской студии S-GAME. Давайте подробнее рассмотрим, что именно подготовили для нас разработчики в этих захватывающих играх.

Фото: flickr.com by Dota 2 The International, CC BY 2.0

Astro Bot – флагманская игра Sony в этом году, разработанная командой Asobi (бывшая японская студия). Она была анонсирована на мероприятии PlayStation Showcase в мае. На сегодняшний день известно, что это самая масштабная игра студии, включающая более 80 уровней в трёх различных мирах, общей продолжительностью от 12 до 15 часов. Запуск Astro Bot для PlayStation 5 запланирован на 6 сентября, а версия для ПК, вероятно, выйдет через год или два, учитывая текущую стратегию Sony.

Также на ChinaJoy 2024 был представлен долгожданный экшн-RPG Phantom Blade Zero, разработанный китайской студией S-GAME. Она была анонсирована в мае 2023 года и акцентируется на боях с боссами, однако не является игрой в жанре Souls. Игровой директор и основатель сказал, что разработка Phantom Blade Zero может занять ещё несколько лет. Даже опытным командам требуется много времени на завершение таких проектов, и молодая команда S-GAME не исключение.

ChinaJoy 2024 продолжает радовать геймеров новыми и захватывающими игровыми проектами, предоставляя уникальную возможность увидеть будущее игровой индустрии в действии.