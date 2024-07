Tsukihime -A Piece of Blue Glass Moon- стала лидером топа лучших игр 2024 года по версии OpenCritic

Визуальная новелла Tsukihime стала лучшей игрой 2024 по версии OpenCritic

На платформе OpenCritic появился новый лидер среди самых высоко оцененных игр 2024 года — визуальная новелла Tsukihime -A piece of blue glass moon-. С текущим рейтингом 94 балла, она заняла первую позицию в списке лучших игр года. Полный топ-9 игр, которые вышли в этом году, выглядит следующим образом:

1. Tsukihime -A piece of blue glass moon- (94)

2. Final Fantasy VII Rebirth (93)

3. Balatro (91)

4. Destiny 2: The Final Shape (91)

5. Hades II (90)

6. Tekken 8 (90)

7. Like A Dragon: Infinite Wealth (90)

8. The Last of Us Part II Remastered (89)

9. Animal Well (89)

Стоит отметить, что первое место Tsukihime делит с новым дополнением к Elden Ring, которое также имеет 94 балла, но это дополнение, а не полноценная игра. То же самое касается Destiny 2: The Final Shape.

В данный момент Tsukihime -A piece of blue glass moon- доступна только на PlayStation 4 и Switch, но в будущем ожидается ее релиз для ПК.