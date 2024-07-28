Tsukihime -A Piece of Blue Glass Moon- стала лидером топа лучших игр 2024 года по версии OpenCritic

На платформе OpenCritic появился новый лидер среди самых высоко оцененных игр 2024 года — визуальная новелла Tsukihime -A piece of blue glass moon-. С текущим рейтингом 94 балла, она заняла первую позицию в списке лучших игр года. Полный топ-9 игр, которые вышли в этом году, выглядит следующим образом:
1. Tsukihime -A piece of blue glass moon- (94)
2. Final Fantasy VII Rebirth (93)
3. Balatro (91)
4. Destiny 2: The Final Shape (91)
5. Hades II (90)
6. Tekken 8 (90)
7. Like A Dragon: Infinite Wealth (90)
8. The Last of Us Part II Remastered (89)
9. Animal Well (89)
Стоит отметить, что первое место Tsukihime делит с новым дополнением к Elden Ring, которое также имеет 94 балла, но это дополнение, а не полноценная игра. То же самое касается Destiny 2: The Final Shape.
В данный момент Tsukihime -A piece of blue glass moon- доступна только на PlayStation 4 и Switch, но в будущем ожидается ее релиз для ПК.
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