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Лимузин на стероидах — Audi S8: роскошь снаружи, зверь внутри

1:42
Авто

Есть машины, которые сочетают в себе почти невозможное: сдержанную элегантность представительского седана и темперамент настоящего спортивного болида. Именно таким автомобилем является Audi S8 — премиальный флагман, в котором за сдержанным обликом скрывается взрывная мощь.

Audi S8
Фото: commons.wikimedia.org by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Audi S8

Лимузин с душой спринтера

На первый взгляд, это типичный представитель высшего класса — длинный кузов, строгие линии, внушительное присутствие. Но под капотом Audi S8 живёт 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, который выдаёт 571 л. с. и 800 Нм крутящего момента. Этого достаточно, чтобы разгон до 100 км/ч занял всего 3,8 секунды. Для машины весом в 2,2 тонны — это действительно впечатляет.

Системы полного привода quattro и активной пневмоподвески позволяют не просто быстро ехать, но и делать это с поразительной устойчивостью и комфортом.

Когда статус — не только про роскошь

Audi S8 — это не просто транспорт для VIP-персон. Это машина для тех, кто ценит динамику, управляемость и драйв, не отказываясь от тишины и уюта в салоне. Здесь всё говорит о балансе: от цифровой панели до премиальной акустики и задних кресел, в которых можно буквально жить.

В S8 вы не теряете ни капли скорости, но при этом получаете максимум солидности. Именно поэтому такую модель нередко выбирают главы государств, бизнес-элита и все, кто умеет сочетать стиль и мощь.

Уточнения

Audi S8 — представительский седан, выпускаемый подразделением Audi Sport GmbH немецкого концерна Audi AG в городе Неккарзульм.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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