Неожиданные причины тревоги у собак и кошек

2:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ваша собака ни с того ни с сего залаяла ночью, а кошка вдруг спряталась под шкаф и не выходит? Необычное поведение — это почти всегда сигнал. И чаще всего — о тревоге.

Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian Собака воет

Почему ваш питомец тревожится: причины, о которых не всегда догадываются хозяева

Маленькие перемены — большое волнение



Питомцы любят предсказуемость. Даже незначительное изменение — новый диван, перестановка или смена корма — может вызвать стресс. А уж поездка, приход гостей или праздничный фейерверк и вовсе способны выбить животное из колеи.

Собаки: страх остаться одни



Они тяжело переносят разлуку с хозяином. Начинают скулить, выть, метить углы или грызть мебель. Так они пытаются справиться с тревогой и привлечь внимание.

Кошки: стресс в тени



Их тревожность не всегда на виду. Прячутся, отказываются от еды, вылизывают себя до залысин. Конфликты с другими кошками - частая причина нервозности.

Хозяин тоже влияет



Вы нервничаете — и питомец это чувствует. Собаки особенно чутко копируют эмоции человека: суету, раздражение, повышенный тон. Учёные отмечают: служебные собаки, работающие в стрессовой среде, впитывают напряжение буквально телом.

Боль, гормоны и витамины



Физическое здоровье напрямую влияет на поведение. Боль, воспаление, дефицит витаминов, гормональные сбои — всё это может проявляться не агрессией, а избеганием прикосновений или резкой сменой привычек.

Память и запахи — тоже ловушка:

Пёс из приюта может дрожать при виде поводка.

может дрожать при виде поводка. Кошка, напуганная пылесосом , будет шарахаться от любого шума.

, будет шарахаться от любого шума. Резкие запахи - духов, химии или чужих животных — становятся триггерами. Кошки, например, трутся об мебель, пытаясь "перебить" чужой аромат.

Нарушение режима дня



Кормите питомца в разное время? Начали выгуливать поздно ночью? Это сбивает биоритмы и вызывает дезориентацию. Результат — вялость или, наоборот, тревожная гиперактивность.

Как помочь

Создайте уютное и стабильное пространство. Пусть у питомца будет свой угол, привычные вещи, чёткий режим и ваше внимание. Это — основа его эмоционального равновесия.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



