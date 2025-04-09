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Экс-супруга Паши Техника заявила, что рэпер знал заранее о своей смерти

Шоу-бизнес

Бывшая жена Паши Техника рассказала о стремлении рэпера уйти из жизни с помощью запрещённых препаратов.

Блогер Паша Техник
Фото: ВК-аккаунт Паши Техника is licensed under public doman
Блогер Паша Техник

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая считает, что её экс-супруг намеревался попрощаться с жизнью.

Перед полётом в Таиланд эпатажный рэпер предчувствовал, что дни его сочтены.

"Такое ощущение, что он полетел в Тайланд, чтобы покончить с собой. Перед поездкой он сказал Маркусу: "Наверное, я там кони двину", — сообщила Ева в интервью Ксении Собчак.

Карицкая предположила, что смерть Паши Техника связана с передозировкой.

Ранее сообщалось, что Паша Техник отрепетировал свою смерть за год до кончины. 

Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер, автор текстов, битмейкер, музыкальный продюсер и шоумен. Лидер и один из основателей рэп-группы Kunteynir.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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