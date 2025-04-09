Грибы на вес золота? В Южной Корее лесные пожары уничтожили 70% мест произрастания — что ждёт любителей шиитаке

В Южной Корее любители лесных грибов, шиитаке, в будущем могут столкнуться с повышением цен, поскольку от недавних пожаров пострадала провинция Северный Кёнсан.
"Почти 70% мест произрастания шиитаке превратились в пепел", — сообщил грибник Ли Сан Бом.
Фермеры, выращивающие грибы, в шоке от произошедшего — восстановление лесов может занять, как минимум, 20-30 лет.
Сезон сбора грибов начинается только осенью, но эксперты предупреждают, что цены могут резко вырасти. Шиитаке растут только в дикой природе, у корней сосен, которым не менее 20 лет, и требуют идеальных условий для роста.
"Сосновые" грибы имеют важное значение в корейской кулинарной и культурной традиции. Первое упоминание о них встречается в "Самгук Саги", хронике XII века. В Поэт Ким Гюбо восхвалял их аромат, а в XVI веке королевский врач Хо Цзюнь назвал шиитаке "королем всех грибов".
Эти грибы обычно обжаривают на гриле, тушат с овощами или используют в качестве начинки для пельменей в ресторанной индустрии, передает The Korea Times.
Гриль — установка (переносная или стационарная) для приготовления блюд на углях, жару.
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