Грибы на вес золота? В Южной Корее лесные пожары уничтожили 70% мест произрастания — что ждёт любителей шиитаке

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Южной Корее любители лесных грибов, шиитаке, в будущем могут столкнуться с повышением цен, поскольку от недавних пожаров пострадала провинция Северный Кёнсан.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info грибы

"Почти 70% мест произрастания шиитаке превратились в пепел", — сообщил грибник Ли Сан Бом.

Фермеры, выращивающие грибы, в шоке от произошедшего — восстановление лесов может занять, как минимум, 20-30 лет.

Сезон сбора грибов начинается только осенью, но эксперты предупреждают, что цены могут резко вырасти. Шиитаке растут только в дикой природе, у корней сосен, которым не менее 20 лет, и требуют идеальных условий для роста.

"Сосновые" грибы имеют важное значение в корейской кулинарной и культурной традиции. Первое упоминание о них встречается в "Самгук Саги", хронике XII века. В Поэт Ким Гюбо восхвалял их аромат, а в XVI веке королевский врач Хо Цзюнь назвал шиитаке "королем всех грибов".

Эти грибы обычно обжаривают на гриле, тушат с овощами или используют в качестве начинки для пельменей в ресторанной индустрии, передает The Korea Times.

Уточнения

Гриль — установка (переносная или стационарная) для приготовления блюд на углях, жару.



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