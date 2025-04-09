Ядро Земли делает неожиданную паузу: что это значит для нашей планеты?

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Пекинского университета опубликовали исследование, указывающее на возможное замедление и даже инверсию вращения внутреннего ядра Земли — одного из самых загадочных и труднодоступных элементов нашей планеты.

Фото: commons.wikimedia.org by Хомелка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ядро Земли

Анализ сейсмических данных, собранных с 1990 по 2021 годы, показал: если до 2009 года ядро вращалось быстрее, чем поверхность Земли, то затем оно замедлилось, и, возможно, вовсе сделало паузу или изменило направление вращения.

Внутреннее ядро, состоящее из сплавов железа и никеля, находится под воздействием магнитного поля Земли и гравитационного взаимодействия с мантией. Изменения в этих силах могут вызывать циклические колебания вращения.

Хотя такие изменения не оказывают немедленного влияния на повседневную жизнь, учёные отмечают возможные долгосрочные последствия:

— изменение магнитного поля, отвечающего за защиту от солнечной радиации и стабильность навигационных систем;

— влияние на сейсмическую активность, движение тектонических плит, а также на активность вулканов и землетрясений.

Пока что это один из самых интригующих сигналов о том, что жизнь в недрах Земли кипит, и её динамика остаётся полна загадок.