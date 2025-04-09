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Ядро Земли делает неожиданную паузу: что это значит для нашей планеты?

1:21
Наука

Учёные из Пекинского университета опубликовали исследование, указывающее на возможное замедление и даже инверсию вращения внутреннего ядра Земли — одного из самых загадочных и труднодоступных элементов нашей планеты.

Ядро Земли
Фото: commons.wikimedia.org by Хомелка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ядро Земли

Анализ сейсмических данных, собранных с 1990 по 2021 годы, показал: если до 2009 года ядро вращалось быстрее, чем поверхность Земли, то затем оно замедлилось, и, возможно, вовсе сделало паузу или изменило направление вращения.

Внутреннее ядро, состоящее из сплавов железа и никеля, находится под воздействием магнитного поля Земли и гравитационного взаимодействия с мантией. Изменения в этих силах могут вызывать циклические колебания вращения.

Хотя такие изменения не оказывают немедленного влияния на повседневную жизнь, учёные отмечают возможные долгосрочные последствия:
— изменение магнитного поля, отвечающего за защиту от солнечной радиации и стабильность навигационных систем;
— влияние на сейсмическую активность, движение тектонических плит, а также на активность вулканов и землетрясений.

Пока что это один из самых интригующих сигналов о том, что жизнь в недрах Земли кипит, и её динамика остаётся полна загадок.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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