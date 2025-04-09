Оптимальное время полива: как правильный график поможет вашим растениям

Профессиональный садовод Луиза Харроу, имеющая более двадцати лет опыта в проектировании и уходе за садами, поделилась знаниями о лучших и худших временах для полива растений. Она подчёркивает, что время полива так же важно, как и количество используемой воды.
"Оптимальное время для полива — с 6 до 9 утра, когда температура еще низкая, солнце находится низко на горизонте, а растения только начинают «просыпаться»," — объяснила Луиза, выступая от имени компании My Home Improvements. Как она отметила, утренний полив имеет несколько преимуществ.
Холодная утренняя температура помогает воде лучше проникать в почву до корней, а не испаряться. Это способствует созданию здоровой корневой системы, так как утренняя влага помогает корням оставаться увлажненными в течение всего дня, подготавливая их к более горячей погоде.
"Полив ранним утром позволяет листьям быстрее высохнуть, что снижает риск появления плесени, гниения корней и грибковых инфекций," — добавила Луиза. Утренняя практика полива особенно важна для овощей, роз и комнатных растений, которые более подвержены тепловому стрессу.
Если пропустили ранний утренний промежуток, полив во время с 6 до 7:30 вечера также допустим, хотя и не идеален. "Если необходимо полить вечером, делайте это с 6 до 7:30," — советует Луиза. "Температура к этому времени немного снизилась – обычно до 16–18°C летом, и листья еще успеют высохнуть перед темнотой."
Тем не менее стоит быть осторожным, так как сырость на листьях после заката может привести к размножению грибков, особенно на таких растениях, как огурцы и помидоры. Поэтому рекомендуется поливать растения в основании, а не по листьям.
"Если воздух неподвижен и в саду нет легкого ветерка, влага будет задерживаться на зелени всю ночь – это отличная среда для размножения болезней," — предостерегает Луиза.
Самое неудачное время для полива — с 11 утра до 4 вечера. "Полив в середине дня — это самая большая ошибка, которую я наблюдаю," — утверждает Луиза.
"Это самое жаркое время дня — температура часто превышает 22°C летом, и вода испаряется почти мгновенно."
Капли воды на листьях могут усиливать солнечные лучи, вызывая ожоги листвы. В результате может быть потеряно до 40 процентов воды из-за испарения, особенно на твердых почвах или сухой траве.
"Вода не проникает глубоко в горячую почву, в результате чего растения остаются с сухими корнями и испытывают слабый рост," — объясняет Луиза, добавляя: "Ваш график полива должен меняться в зависимости от сезонов. Летом лучше всего поливать рано утром. В холодные месяцы достаточно поливать раз в несколько дней — только сначала проверьте влажность почвы."
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