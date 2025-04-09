Опасная инфекция рядом: что нужно знать о вспышке менингококка в Московской области

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заболеваемость менингококковой инфекцией в Московской области за последний год увеличилась в шесть раз, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на главного врача Домодедовской больницы, заслуженного врача РФ Андрея Осипова. По его словам, случаи инфицирования регистрируются как среди детей, так и у взрослых.

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Опасная инфекция

Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путём от больных и носителей. Особенность заболевания — в его непредсказуемом течении: от лёгкого воспаления носоглотки до тяжёлых форм, включая менингококковый энцефалит.

"Инфекция оказывает токсическое воздействие на кровь, нарушает её свертываемость. У детей раннего возраста заболевание нередко протекает крайне тяжело и сопровождается высокой летальностью", — пояснил врач.

На что обратить внимание

Специалисты призывают не игнорировать первые признаки, особенно если наблюдается:

Резкое повышение температуры.

Сыпь, распространяющаяся по телу в течение нескольких часов.

Общая слабость, сонливость.

Головная боль, светобоязнь.

Боли в мышцах и ригидность шеи.

При появлении этих симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, особенно в случае заболевания у ребёнка.

Профилактика

Основным методом профилактики остаётся вакцинация, однако она не входит в национальный календарь прививок и проводится по предписанию Роспотребнадзора в случае эпидемического подъема в конкретном регионе. Сейчас подобные меры актуальны в Подмосковье и других частях России.

Уточнения

Менинги́т (от др.-греч. μῆνιγξ → лат. meninx, родит. п. лат. meningis "мозговая оболочка" + суффикс -itis "воспаление") — воспаление мозговой оболочки головного и спинного мозга.

