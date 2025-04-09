Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грибы можно есть даже несвежими — но есть одно условие
Тени, которые старят: какие оттенки и текстуры лучше избегать
Легенды на маршруте: Икарус, ЛАЗ и ПАЗ — три автобуса, на которых выросла вся страна
Оптимальное время полива: как правильный график поможет вашим растениям
Неожиданные причины тревоги у собак и кошек
Лимузин на стероидах — Audi S8: роскошь снаружи, зверь внутри
Грибы на вес золота? В Южной Корее лесные пожары уничтожили 70% мест произрастания — что ждёт любителей шиитаке
Ядро Земли делает неожиданную паузу: что это значит для нашей планеты?
Экс-супруга Паши Техника заявила, что рэпер знал заранее о своей смерти

Опасная инфекция рядом: что нужно знать о вспышке менингококка в Московской области

1:45
Здоровье

Заболеваемость менингококковой инфекцией в Московской области за последний год увеличилась в шесть раз, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на главного врача Домодедовской больницы, заслуженного врача РФ Андрея Осипова. По его словам, случаи инфицирования регистрируются как среди детей, так и у взрослых.

Больная девочка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Больная девочка

Опасная инфекция

Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путём от больных и носителей. Особенность заболевания — в его непредсказуемом течении: от лёгкого воспаления носоглотки до тяжёлых форм, включая менингококковый энцефалит.

"Инфекция оказывает токсическое воздействие на кровь, нарушает её свертываемость. У детей раннего возраста заболевание нередко протекает крайне тяжело и сопровождается высокой летальностью", — пояснил врач.

На что обратить внимание

Специалисты призывают не игнорировать первые признаки, особенно если наблюдается:

  • Резкое повышение температуры.
  • Сыпь, распространяющаяся по телу в течение нескольких часов.
  • Общая слабость, сонливость.
  • Головная боль, светобоязнь.
  • Боли в мышцах и ригидность шеи.

При появлении этих симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, особенно в случае заболевания у ребёнка.

Профилактика

Основным методом профилактики остаётся вакцинация, однако она не входит в национальный календарь прививок и проводится по предписанию Роспотребнадзора в случае эпидемического подъема в конкретном регионе. Сейчас подобные меры актуальны в Подмосковье и других частях России.

Уточнения

Менинги́т (от др.-греч. μῆνιγξ → лат. meninx, родит. п. лат. meningis "мозговая оболочка" + суффикс -itis "воспаление") — воспаление мозговой оболочки головного и спинного мозга.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Сейчас читают
Бабушка подливала это под огурцы — и собирала их до самых заморозков
Садоводство, цветоводство
Бабушка подливала это под огурцы — и собирала их до самых заморозков Аудио 
Космос шепчет о Планете 9: последние данные астрономов поражают воображение
Наука и техника
Космос шепчет о Планете 9: последние данные астрономов поражают воображение Аудио 
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Здоровье
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее Аудио 
Популярное
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома

Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.

Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом
США выводят контингент из логистического центра снабжения ВСУ в Жешуве. О чём сигнал? Любовь Степушова Потери ВСУ в 10 раз выше официальных: как скрывают правду в кулуарах офиса президента Дмитрий Плотников Секрет монахов раскрыт: какой неожиданный материал выбрали средневековые переплётчики для самых ценных книг Игорь Буккер
Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Последние материалы
Грибы можно есть даже несвежими — но есть одно условие
Тени, которые старят: какие оттенки и текстуры лучше избегать
Легенды на маршруте: Икарус, ЛАЗ и ПАЗ — три автобуса, на которых выросла вся страна
Оптимальное время полива: как правильный график поможет вашим растениям
Неожиданные причины тревоги у собак и кошек
Лимузин на стероидах — Audi S8: роскошь снаружи, зверь внутри
Грибы на вес золота? В Южной Корее лесные пожары уничтожили 70% мест произрастания — что ждёт любителей шиитаке
Ядро Земли делает неожиданную паузу: что это значит для нашей планеты?
Экс-супруга Паши Техника заявила, что рэпер знал заранее о своей смерти
Опасная инфекция рядом: что нужно знать о вспышке менингококка в Московской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.