Тени, которые старят: какие оттенки и текстуры лучше избегать

2:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбор цветов и текстур теней для глаз — важный аспект макияжа, особенно если вы хотите скрыть морщинки вокруг глаз. Некоторые оттенки могут визуально подчеркнуть недостатки, тогда как другие способны сделать взгляд свежим и молодым.

Фото: unsplash.com by freestocks.org, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Палетка для теней

Какие цвета теней использовать, а какие избегать

Избегайте темных и насыщенных оттенков, таких как темно-фиолетовый или ярко-синий. Они привлекают внимание к морщинам и делают глаза уставшими, что может состарить вас визуально. Вместо этого отдайте предпочтение нейтральным тонам: нежно-коричневому, серо-коричневому или теплому бежевому. Эти оттенки придают глазам легкий объем, не акцентируя внимание на морщинах, и создают естественный, отдохнувший вид, пишет греческое издание TheIssue.

Важность текстуры теней

Для зрелой кожи лучше всего подходят матовые и атласные текстуры теней. Матовые тени добавляют глубину и форму веку, не подчеркивая текстуру кожи, а атласные создают мягкий блеск без излишнего блеска. Тени с блестками или интенсивным сиянием могут скапливаться в морщинах, привлекая к ним внимание.

Советы по нанесению теней

Даже самые подходящие тени могут выглядеть неуместно, если их неправильно нанести.

Начните с использования праймера для век, чтобы создать ровное покрытие и предотвратить размазывание макияжа.

Нанося тени, делайте плавные переходы и тщательно растушевывайте цвета — резкие линии могут утяжелить взгляд.

Темные тени наносите только на внешний уголок глаза для его визуального увеличения, а светлые — на внутренний уголок для добавления яркости.

Увлажняющий крем для век перед макияжем поможет заполнить морщинки и сделать кожу более гладкой, что позволит теням лучше ложиться.

Не забывайте про грунтовку, она также важна.

Кремовые тени с матовой или атласной текстурой легче наносятся и отлично подходят для зрелой кожи.

Правильное сочетание цветов и текстур теней, а также их аккуратное нанесение, помогут сделать ваши глаза более выразительными, отдохнувшими и молодыми.

Уточнения

Тени для век — средство декоративной косметики, применяющееся для макияжа глаз.





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