Тени, которые старят: какие оттенки и текстуры лучше избегать

Выбор цветов и текстур теней для глаз — важный аспект макияжа, особенно если вы хотите скрыть морщинки вокруг глаз. Некоторые оттенки могут визуально подчеркнуть недостатки, тогда как другие способны сделать взгляд свежим и молодым.
Какие цвета теней использовать, а какие избегать
Избегайте темных и насыщенных оттенков, таких как темно-фиолетовый или ярко-синий. Они привлекают внимание к морщинам и делают глаза уставшими, что может состарить вас визуально. Вместо этого отдайте предпочтение нейтральным тонам: нежно-коричневому, серо-коричневому или теплому бежевому. Эти оттенки придают глазам легкий объем, не акцентируя внимание на морщинах, и создают естественный, отдохнувший вид, пишет греческое издание TheIssue.
Важность текстуры теней
Для зрелой кожи лучше всего подходят матовые и атласные текстуры теней. Матовые тени добавляют глубину и форму веку, не подчеркивая текстуру кожи, а атласные создают мягкий блеск без излишнего блеска. Тени с блестками или интенсивным сиянием могут скапливаться в морщинах, привлекая к ним внимание.
Советы по нанесению теней
Даже самые подходящие тени могут выглядеть неуместно, если их неправильно нанести.
Правильное сочетание цветов и текстур теней, а также их аккуратное нанесение, помогут сделать ваши глаза более выразительными, отдохнувшими и молодыми.
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