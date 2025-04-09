Грибы можно есть даже несвежими — но есть одно условие

Свежие в магазине, а через пару дней — мокрые, склизкие и с кислым запахом? Проблема может быть не в грибах, а в том, как вы их храните. Особенно это касается популярных в кулинарии вешенок (Pleurotus). Оказывается, у этих грибов свои "правила жизни" — и нарушать их не стоит.
Да, грибы — это не просто овощи. После сбора они продолжают "дышать": поглощают кислород и выделяют углекислый газ. Эта метаболическая активность зависит от температуры. При +4 °C они производят 10-20 мг СО₂ на килограмм в час, а при +20 °C — уже до 180 мг. Чем выше температура — тем быстрее порча.
Если вы купили грибы в плотно запечатанной упаковке с плёнкой, обязательно снимите её, прежде чем положить продукт в холодильник. Идеальные условия хранения — это:
открытые ящики,
бумажные контейнеры,
сетчатые пакеты или пластик с микродырочками.
Так грибы смогут "дышать", а не задыхаться от собственного пара.
Смотрите на дату упаковки. Идеально — не старше 4-5 дней.
Не мойте грибы перед хранением. Их выращивают без пестицидов, в чистой среде.
Белый налёт не всегда опасен. Это может быть мицелий, который появился из-за колебаний температуры.
Если грибы хранились в плёнке и пахнут кисло, проверяйте текстуру. Слегка кисловатый запах — не повод для паники, если нет слизи.
Срок хранения: до 8 дней в закрытой упаковке, до 12 — в бумажной.
Нет. Даже если грибы немного залежались, они не вызовут отравления, если вы их термически обработаете. Но вкус, запах и текстура могут разочаровать — именно поэтому лучше использовать только свежий продукт.
Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.
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