Легенды на маршруте: Икарус, ЛАЗ и ПАЗ — три автобуса, на которых выросла вся страна

Звук скрипящих дверей, запах дерматина, гул мотора и фраза "Ваш билетик, пожалуйста!" — всё это незабываемая атмосфера советского автобуса.
И пусть в них не было Wi-Fi и кондиционеров, они были частью нашей жизни, нашей дороги — от школы до моря.
Икарус — венгерская мечта на советских маршрутах
Производство: Венгрия (братская соцстрана). Модель-легенда: Ikarus 260, 280.
ЛАЗ — Львовская гордость и труженик СССР
Производство: Львов, Украина. Модели: ЛАЗ-695, ЛАЗ-699.
ПАЗ — маленький герой большой страны
Производство: Павлово-на-Оке. Главная модель: ПАЗ-672.
Эти автобусы были настоящими спутниками жизни. Они возили на работу и в отпуск, катали школьников и везли свадебные кортежи.
Даже сегодня старенький ПАЗ или Икарус вызывает тёплую улыбку — ведь это не просто автобус, а капсула времени на колёсах.
Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.