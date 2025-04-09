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Легенды на маршруте: Икарус, ЛАЗ и ПАЗ — три автобуса, на которых выросла вся страна

1:59
Авто

Звук скрипящих дверей, запах дерматина, гул мотора и фраза "Ваш билетик, пожалуйста!" — всё это незабываемая атмосфера советского автобуса.

Ikarus 260
Фото: commons.wikimedia.org by Bankotravel~commonswiki, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ikarus 260

И пусть в них не было Wi-Fi и кондиционеров, они были частью нашей жизни, нашей дороги — от школы до моря.

Икарус — венгерская мечта на советских маршрутах

Производство: Венгрия (братская соцстрана). Модель-легенда: Ikarus 260, 280.

  • Яркий, длинный, с гармошкой посередине — когда такой подъезжал, дети визжали от восторга.
  • Просторный, с большими окнами, и "западным" духом — роскошь на фоне ПАЗа.
  • Символ междугородки, а иногда даже заменял метро в крупных городах.

ЛАЗ — Львовская гордость и труженик СССР

Производство: Львов, Украина. Модели: ЛАЗ-695, ЛАЗ-699.

  • Классический междугородний автобус, любимец юга — часто везли в Крым, в Сочи, в пионерлагерь.
  • Удобные сиденья, полочки, запах гари и весёлые попутчики.
  • Надёжный и громкий — водитель всегда знал, что едет "рабочей лошадке".

ПАЗ — маленький герой большой страны

Производство: Павлово-на-Оке. Главная модель: ПАЗ-672.

  • Громкий, тёплый, трясучий — душа деревни и поселков.
  • Ходил по утрам в школу, в город, на рынок. Где не проедет Икарус — там проедет ПАЗ.
  • Часто переоборудовался: то в "маршрутку", то в автолавку, то в "дом на колёсах".

Эти автобусы были настоящими спутниками жизни. Они возили на работу и в отпуск, катали школьников и везли свадебные кортежи.

Даже сегодня старенький ПАЗ или Икарус вызывает тёплую улыбку — ведь это не просто автобус, а капсула времени на колёсах.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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