Новое прочтение "головы-ластика": виртуальная версия культового фильма шокирует фанатов

Геймер воссоздал "Голову-ластик" Дэвида Линча в PlayStation Dreams

Дэвид Линч создал виртуальное воплощение своего сюрреалистического шедевра "Голова-ластик", история которого обрела новый интерес благодаря геймеру под ником DrJones 20. Используя PlayStation Dreams, он пересоздал ключевые моменты этого культового фильма 1970-х в 13-минутном видеоролике, который удивил не только образами, но и деталями, такими как криповая улыбка отца за столом и знаменитая песня "девушки из радиатора" — "In Heaven everything is fine".

Фото: flickr.com by Marco Verch, CC BY 2.0

Голова-ластик рассказывает о жизни Генри в дымном промышленном городе, где он вынужден жениться на своей беременной подруге. Их ждут трудности с воспитанием мутантного ребенка, совсем не похожего на человека.

Фильм, снятый Линчем с бюджетом в $100 тыс., стал одним из самых прибыльных хорроров, заработав более $7 млн и сделав режиссера известным. Главный актер Джек Нэнс сотрудничал с Линчем также над такими работами, как "Шоссе в никуда", "Синий бархат", "Дюна", "Дикие сердцем" и сериалом "Твин Пикс".