Жареная картошка в столовых СССР: вкус детства или разочарование?
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У всех в памяти — тарелка жареной картошки из столовой: горячая, пахнущая маслом и луком, иногда — с подгоревшими краешками.
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Жареная картошка
Но давай честно: вкусно ли это было на самом деле? Или ностальгия делает своё дело, а в реальности — это было просто мягкое нечто?
Вкус детства ли это или всё-таки гастрономическое разочарование?
Как её готовили в СССР
- Масло — чаще всего подсолнечное или маргарин
- Картошку резали толсто, не парились с корочкой
- Жарили в больших чугунных сковородках или прямо на плите в котле
- Часто — без лука, чтобы не подгорало
- Иногда — почти тушили, а не жарили
- И обязательно — подавали горячей, но… уже мягкой.
Почему мы её всё равно любили?
- Это был свежий, горячий гарнир, не каша и не макароны
- Хрустела — если повезло
- А если нет — с кетчупом (реже) или подливой — шло на ура
- Еда простая и понятная, без сюрпризов
- Ну и… в столовке было не до гурманства — главное, чтобы сытно.
В чём разочарование
- Часто мягкая и "варёная" внутри, без румяной корочки
- Подавалась в "разбеге": часть уже остывшая
- Пережаренная или недожаренная — в зависимости от смены повара
- На вкус — масло, картошка, соль. Всё.
- И если ты знал, как мама жарит дома — то сравнение не в пользу столовой.
Сегодня мы вспоминаем её с теплом — потому что за тарелкой этой картошки стояла целая эпоха, голос буфетчицы и алюминиевый поднос.