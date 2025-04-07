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Жареная картошка в столовых СССР: вкус детства или разочарование?

1:31
Еда

У всех в памяти — тарелка жареной картошки из столовой: горячая, пахнущая маслом и луком, иногда — с подгоревшими краешками.

Жареная картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Жареная картошка

Но давай честно: вкусно ли это было на самом деле? Или ностальгия делает своё дело, а в реальности — это было просто мягкое нечто?

Вкус детства ли это или всё-таки гастрономическое разочарование?

Как её готовили в СССР

  • Масло — чаще всего подсолнечное или маргарин
  • Картошку резали толсто, не парились с корочкой
  • Жарили в больших чугунных сковородках или прямо на плите в котле
  • Часто — без лука, чтобы не подгорало
  • Иногда — почти тушили, а не жарили
  • И обязательно — подавали горячей, но… уже мягкой.

Почему мы её всё равно любили?

  • Это был свежий, горячий гарнир, не каша и не макароны
  • Хрустела — если повезло
  • А если нет — с кетчупом (реже) или подливой — шло на ура
  • Еда простая и понятная, без сюрпризов
  • Ну и… в столовке было не до гурманства — главное, чтобы сытно.

В чём разочарование

  • Часто мягкая и "варёная" внутри, без румяной корочки
  • Подавалась в "разбеге": часть уже остывшая
  • Пережаренная или недожаренная — в зависимости от смены повара
  • На вкус — масло, картошка, соль. Всё.
  • И если ты знал, как мама жарит дома — то сравнение не в пользу столовой.

Сегодня мы вспоминаем её с теплом — потому что за тарелкой этой картошки стояла целая эпоха, голос буфетчицы и алюминиевый поднос.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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