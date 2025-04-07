Жареная картошка в столовых СССР: вкус детства или разочарование?

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

У всех в памяти — тарелка жареной картошки из столовой: горячая, пахнущая маслом и луком, иногда — с подгоревшими краешками.

Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Жареная картошка

Но давай честно: вкусно ли это было на самом деле? Или ностальгия делает своё дело, а в реальности — это было просто мягкое нечто?

Вкус детства ли это или всё-таки гастрономическое разочарование?

Как её готовили в СССР

Масло — чаще всего подсолнечное или маргарин

Картошку резали толсто, не парились с корочкой

Жарили в больших чугунных сковородках или прямо на плите в котле

Часто — без лука, чтобы не подгорало

Иногда — почти тушили, а не жарили

И обязательно — подавали горячей, но… уже мягкой.

Почему мы её всё равно любили?

Это был свежий, горячий гарнир, не каша и не макароны

Хрустела — если повезло

А если нет — с кетчупом (реже) или подливой — шло на ура

Еда простая и понятная, без сюрпризов

Ну и… в столовке было не до гурманства — главное, чтобы сытно.

В чём разочарование

Часто мягкая и "варёная" внутри, без румяной корочки

Подавалась в "разбеге": часть уже остывшая

Пережаренная или недожаренная — в зависимости от смены повара

На вкус — масло, картошка, соль. Всё.

И если ты знал, как мама жарит дома — то сравнение не в пользу столовой.

Сегодня мы вспоминаем её с теплом — потому что за тарелкой этой картошки стояла целая эпоха, голос буфетчицы и алюминиевый поднос.