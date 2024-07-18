Топ-10 самых продаваемых игр в Европе за первое полугодие 2024 года

На сайте GamesIndustry. biz опубликован отчет по продажам игр и консолей за первую половину 2024 года, а также за июнь. Материал основан на данных аналитиков GSD.
За первые шесть месяцев 2024 года в Европе было продано 80 млн игр для PC и консолей, что на 1.6% меньше по сравнению с прошлым годом. Эксперты считают этот результат достойным, учитывая меньшее количество крупных релизов.
В топ-10 самых продаваемых игр в Европе за первое полугодие вошли только два новых релиза этого года — Helldivers 2 и переиздание The Last of Us Part II.
Примечательно, что данных по Palworld в отчете нет. В противном случае, игра команды Pocketpair, вероятно, попала бы в топ.
В июне в Европе продали 11.3 млн игр для PC и консолей, что на 19% меньше, чем в прошлом году. В июне 2023 года вышли такие игры, как Diablo IV, Final Fantasy XVI и Street Fighter 6, а в 2024 году геймеры активно покупали EA Sports FC 24 на фоне Евро-2024.
Продажи Elden Ring резко возросли. С выходом дополнения Shadow of the Erdtree спрос на игру увеличился на 454% по сравнению с предыдущим месяцем.
В июне в Европе было продано чуть более 300 тысяч консолей, что на 24% меньше по сравнению с прошлым годом. За первые шесть месяцев было продано 2.2 млн консолей, что также на 24% меньше.
Спрос на PS5 снизился на 16%, на Switch — на 32%, на Xbox Series X|S — на 37%. Это связано с отсутствием новых игр и устареванием консолей Nintendo.
Топ-10 игр за первое полугодие (цифровые и розничные продажи):
Топ-10 игр за июнь (цифровые и розничные продажи):
*- без учета цифровых продаж
В июне в Европе было продано 1.1 млн единиц игровой периферии, а за первые шесть месяцев — 8 млн единиц.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.