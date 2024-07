Топ-10 самых продаваемых игр в Европе за первое полугодие 2024 года

На сайте GamesIndustry. biz опубликован отчет по продажам игр и консолей за первую половину 2024 года, а также за июнь. Материал основан на данных аналитиков GSD.

Фото: flickr.com by dfactory, CC BY 2.0

За первые шесть месяцев 2024 года в Европе было продано 80 млн игр для PC и консолей, что на 1.6% меньше по сравнению с прошлым годом. Эксперты считают этот результат достойным, учитывая меньшее количество крупных релизов.

В топ-10 самых продаваемых игр в Европе за первое полугодие вошли только два новых релиза этого года — Helldivers 2 и переиздание The Last of Us Part II.

Примечательно, что данных по Palworld в отчете нет. В противном случае, игра команды Pocketpair, вероятно, попала бы в топ.

В июне в Европе продали 11.3 млн игр для PC и консолей, что на 19% меньше, чем в прошлом году. В июне 2023 года вышли такие игры, как Diablo IV, Final Fantasy XVI и Street Fighter 6, а в 2024 году геймеры активно покупали EA Sports FC 24 на фоне Евро-2024.

Продажи Elden Ring резко возросли. С выходом дополнения Shadow of the Erdtree спрос на игру увеличился на 454% по сравнению с предыдущим месяцем.

В июне в Европе было продано чуть более 300 тысяч консолей, что на 24% меньше по сравнению с прошлым годом. За первые шесть месяцев было продано 2.2 млн консолей, что также на 24% меньше.

Спрос на PS5 снизился на 16%, на Switch — на 32%, на Xbox Series X|S — на 37%. Это связано с отсутствием новых игр и устареванием консолей Nintendo.

Топ-10 игр за первое полугодие (цифровые и розничные продажи):

EA Sports FC 24 (EA)

Helldivers 2 (Sony)

Grand Theft Auto V (Rockstar)

Hogwarts Legacy (Warner Bros)

Red Dead Redemption 2 (Rockstar)

Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard)

Fallout 4 (Bethesda)

It Takes Two (EA)

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege (Ubisoft)

The Last of Us Part II: Remastered (Sony)

Топ-10 игр за июнь (цифровые и розничные продажи):

EA Sports FC 24 (EA)

Elden Ring (Bandai Namco)

Grand Theft Auto V (Rockstar)

Sid Meier's Civilization VI (2K Games)

Red Dead Redemption 2 (Rockstar)

Hogwarts Legacy (Warner Bros)

Luigi's Mansion 2 HD (Nintendo)*

F1 24 (EA)

Grand Theft Auto Online (Rockstar)

NBA 2K24 (2K Games)

*- без учета цифровых продаж

В июне в Европе было продано 1.1 млн единиц игровой периферии, а за первые шесть месяцев — 8 млн единиц.