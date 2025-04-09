Больше никаких разводов: вот как надо мыть стеклокерамику

1:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Гладкая и стильная стеклокерамическая панель — гордость кухни… пока на ней не появляются подгоревшие пятна, жир и разводы. Но спешим успокоить: вернуть ей первозданный блеск легко. Главное — не использовать жёсткие губки и абразивы, которые могут оставить царапины. Рассказываем, как ухаживать за плитой правильно — просто, безопасно и эффективно.

Фото: commons.wikimedia. org by PLE BORA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кухонная плита

Как удалить пригоревшую пищу

Чем быстрее — тем легче.

Пока пятна не стали коркой, отключите плиту, дождитесь остывания — и приступайте. Лучше всего работают мягкие средства, которые есть в каждом доме.

Способ 1: Зубная паста

Нанесите пасту (желательно с содой) на загрязнение и оставьте на 15 минут. Сотрите влажной тряпкой. Плита будет блестеть — и без усилий.

Способ 2: Уксус

Налейте уксус в пульверизатор, сбрызните поверхность и протрите влажной тканью. Уксус растворит жир и удалит неприятные запахи.

Как поддерживать чистоту варочной панели

Регулярный уход — залог красоты. И вот два способа, которые работают лучше всех.

Метод 1: Пищевая сода + уксус + полотенце

Убедитесь, что панель остыла. Протрите её уксусом. Посыпьте пищевой содой. Накройте влажным тёплым полотенцем на 15 минут. Сотрите соду влажной тканью, при необходимости повторите.

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Сода действует мягко, но эффективно — и не царапает стекло.

Метод 2: Готовое чистящее средство

Подойдёт любое средство для стеклокерамики. Нанесите его, оставьте на пару минут, затем протрите бумажным полотенцем круговыми движениями. Подгорелые пятна отойдут быстро.

Совет:

Если глазурь уже подсохла, а вы не успели дочистить — просто добавьте пару капель тёплой воды и протрите ещё раз.

Уточнения

Ситаллы — стеклокристаллические материалы, полученные объёмной кристаллизацией стёкол и состоящие из одной или нескольких кристаллических фаз, равномерно распределённых в стекловидной фазе. Разработаны советским физикохимиком И. И. Китайгородским.



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