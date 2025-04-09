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Больше никаких разводов: вот как надо мыть стеклокерамику

1:59
Недвижимость

Гладкая и стильная стеклокерамическая панель — гордость кухни… пока на ней не появляются подгоревшие пятна, жир и разводы. Но спешим успокоить: вернуть ей первозданный блеск легко. Главное — не использовать жёсткие губки и абразивы, которые могут оставить царапины. Рассказываем, как ухаживать за плитой правильно — просто, безопасно и эффективно.

Кухонная плита
Фото: commons.wikimedia. org by PLE BORA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кухонная плита

Как удалить пригоревшую пищу

Чем быстрее — тем легче.

Пока пятна не стали коркой, отключите плиту, дождитесь остывания — и приступайте. Лучше всего работают мягкие средства, которые есть в каждом доме.

Способ 1: Зубная паста

Нанесите пасту (желательно с содой) на загрязнение и оставьте на 15 минут. Сотрите влажной тряпкой. Плита будет блестеть — и без усилий.

Способ 2: Уксус

Налейте уксус в пульверизатор, сбрызните поверхность и протрите влажной тканью. Уксус растворит жир и удалит неприятные запахи.

Как поддерживать чистоту варочной панели

Регулярный уход — залог красоты. И вот два способа, которые работают лучше всех.

Метод 1: Пищевая сода + уксус + полотенце

  1. Убедитесь, что панель остыла.

  2. Протрите её уксусом.

  3. Посыпьте пищевой содой.

  4. Накройте влажным тёплым полотенцем на 15 минут.

  5. Сотрите соду влажной тканью, при необходимости повторите.

    Сода действует мягко, но эффективно — и не царапает стекло.

Метод 2: Готовое чистящее средство

Подойдёт любое средство для стеклокерамики. Нанесите его, оставьте на пару минут, затем протрите бумажным полотенцем круговыми движениями. Подгорелые пятна отойдут быстро.

Совет:
Если глазурь уже подсохла, а вы не успели дочистить — просто добавьте пару капель тёплой воды и протрите ещё раз.

Уточнения

Ситаллы  — стеклокристаллические материалы, полученные объёмной кристаллизацией стёкол и состоящие из одной или нескольких кристаллических фаз, равномерно распределённых в стекловидной фазе. Разработаны советским физикохимиком И. И. Китайгородским.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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