Моторы СССР: ЯМЗ против ЗМЗ — чья железка круче

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Советский автопром знал толк в моторах. Но когда заходит разговор о легендах, споры неизбежны: ЯМЗ или ЗМЗ?

Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шестицилиндровый дизельный двигатель ЯМЗ-236

Один — для танков и тяжёлых машин. Второй — для "Волг", УАЗов и гаражного кайфа. Оба — с характером, оба — по-своему крутые.

ЯМЗ — грубая сила с ярославским характером

Это мотор, который не ломается, а просто устаёт временно. Его ставили на КрАЗы, МАЗы, УРАЛы — всё, что везёт полстраны. Работал на солярке, грохотал так, что в деревне было слышно за километр.

Инструмент? Кувалда, отвертка и ведро масла.

И да — он мог завестись зимой без прикуривания, если рядом стоял человек с верой в СССР.

ЗМЗ — мотор для своих

ЗМЗ — это про "Волгу" на свадьбе, УАЗик на рыбалке и первую машину в жизни. Он меньше, легче, проще — но неслабый. Наоборот: 402-й или 406-й спокойно держали маршрутки, такси и даже уличные гонки. В гараже его знали наизусть: открутил, дунул, прикрутил — поехал.

А сколько их было на свапах, с тюнингом, спорт-карбами и прямотоком? Миллионы историй.

Хочешь надёжный танк — бери ЯМЗ. Он не спросит, куда ты едешь, он просто поедет. Нужен домашний, понятный, вечно ремонтируемый мотор — это ЗМЗ. Он не идеален, но всегда рядом.

Они — не конкуренты. Они — две эпохи, два подхода и два типа любви к технике. И в каждом из них — кусочек души большого СССР.