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Вода, фольга и пластиковые бутылки: секретная формула для обильного урожая огурцов

2:25
Садоводство

Огурцы — удивительная культура, которая требует стабильной температуры для роста. Что если я скажу вам, что с помощью обычных пластиковых бутылок можно создать мини-грядки, которые значительно улучшат развитие ваших огурцов? Простой и эффективный способ — и никаких сложных построек!

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org. by Magnus Manske, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огурцы

Как пластиковые бутылки могут стать лучшими помощниками в выращивании огурцов

Если осенью вы уже заготовили органику для других клумб, не переживайте — вы можете использовать этот метод для огурцов. Создайте из пластиковых бутылок уникальную конструкцию, которая обеспечит растениям тепло и защиту.

Как это сделать? Просто поставьте бутылки в круг, прочно закрепив их друг с другом скотчем. Для дополнительной прочности оберните конструкцию пищевой фольгой. В итоге у вас получится прочный "корсет" для вашего огуречного рая. Это не только защищает растения от внешних факторов, но и создаёт идеальные условия для их роста.

Как это работает

Пластиковые бутылки станут отличными аккумуляторами тепла, помогая поддерживать стабильную температуру в грунте. Особенно это важно для огурцов, которые любят тепло и развиваются при температуре не ниже 15 градусов. Когда солнце греет в течение дня, бутылки аккумулируют тепло, а ночью отдают его растению, создавая комфортные условия для роста.

Пошаговая инструкция

  • Поставьте пластиковые бутылки по кругу, скрепите их между собой.
  • Укрепите кольцо фольгой и разместите конструкцию в выбранном месте.
  • Наполните бутылки водой — это увеличит тепловой эффект.
  • Засыпьте землю внутри и по периметру круга, затем сажайте огурцы.
  • Не забывайте о подкормках!

Когда ваши огурцы начнут активно расти и у них появятся 3-4 листочка, пора обработать их специальным составом. На ведро воды добавьте 30 капель йода, 20 г хозяйственного мыла и 1 литр молока. Опрыскивайте растения этой смесью каждые 10 дней, и они будут здоровыми и крепкими.

Этот способ выращивания огурцов с пластиковыми бутылками — это не только экономия, но и практическая находка для вашего огорода. Попробуйте, и результаты вас приятно удивят!

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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