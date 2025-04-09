Пение вместо таблеток: как птицы лечат тревожность и душу

2:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чего только не советуют от стресса: медитация, спорт, витамины… А вы пробовали просто послушать птиц? В Бразилии это давно уже не просто хобби, а настоящая терапия — "пасаринхар", или лечение наблюдением за птицами. Научные исследования доказывают: пение пернатых действительно помогает снять тревожность.

Фото: commons.wikimedia.org by Harshakamanuru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Птица на фоне заходящего солнца

По словам орнитолога и инженера Филиппа Дюбуа, достаточно всего нескольких минут, чтобы шум крыльев и пение снизили уровень кортизола — гормона стресса. Этот эффект может держаться несколько часов и помогает освободиться от навязчивых мыслей.

Мыслить, как птица

"Когда я слышу, как поют птицы, мне становится спокойно. Я не могу им ответить, но их звуки меня утешают", — признаётся Дюбуа.

Он считает, что наша связь с природой заложена глубоко: предки жили бок о бок с деревьями, а урбанизация разорвала эту цепь. Однако "примитивная" часть нас всё ещё нуждается в этом контакте.

Как природа лечит лучше таблеток

С 2020 по 2023 год в Британии врачи "выписывали" пациентам прогулки на природе — вместо лекарств. 8000 человек с тревожными расстройствами сажали деревья, гуляли по лесам и даже учились плавать в озёрах. После участия в программе уровень счастья вырос с 5,3 до 7,5 из 10, а тревожность снизилась — даже сильнее, чем при приёме психотропных препаратов.

Поцелуй дерева — тоже метод

Наблюдение за птицами — не единственный способ вернуться в гармонию с собой. Есть ещё и сивотерапия — японская "лесная ванна". Прогулка среди деревьев, а в идеале — прикосновение к коре и даже поцелуй ствола помогают замедлить дыхание, стабилизировать пульс и просто почувствовать себя живым.

Исследования показали, что у онкологических пациентов, чьи окна выходили на деревья, выздоровление шло быстрее.

А если всё это — культурный миф

Некоторые учёные спорят с теорией биофилии, которая утверждает, что человеку по природе нужен контакт с живым. Историк Валери Шансиго считает, что восхищение дикой природой — явление культурное. В античные времена моря и горы воспринимались как опасность. Природой восхищались только тогда, когда она была ухожена — сады, поля, рощи.

Но, споря о корнях, главное не забыть: контакт с природой — это не мода, а способ напомнить себе, что ты жив.

Уточнения

Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή "душа"; λόγος "учение") — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

