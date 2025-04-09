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Как ходить, чтобы похудеть: этот метод укрепит мышцы и здоровье

1:11
Спорт

Ходьбу можно выполнять в парках, на аллеях или даже в вашем районе. Несмотря на это преимущество, есть те, кто путает цель этой модальности. Ходьба — это не просто ходьба.

Женские ноги в розовых кроссовках
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женские ноги в розовых кроссовках

Какое упражнение максимально увеличивает пользу от ходьбы?

"Тренировки с отягощениями увеличивают мышечную массу. Благодаря этому мы также увеличиваем наш обмен веществ, который является энергией. Ходьба три-четыре раза в неделю по крайней мере в течение получаса в сочетании с силовыми тренировками один или два раза в неделю уже является большим преимуществом для снижения веса", — объясняет эндокринолог Фабиано Лаго.

Для новичков лучше всего подойдет умеренная ходьба, не в интенсивном темпе из-за адаптации сердечно-сосудистой системы.

При более интенсивном темпе организму становится сложнее снабжать движущиеся мышцы необходимым кислородом, что приводит к увеличению частоты сердечных сокращений.

"Это изменение приносит ряд преимуществ для здоровья сердечно-сосудистой системы", — заключила тренер Оливейра Нетто.

Уточнения

Принципы силового тренинга — общий взгляд на проблемы преодоления физических и физиологических барьеров развития спортсмена в качественных и количественных характеристиках, таких как: рост скелетных мышц, повышение выносливости и силовых показателей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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