Процессорный король: Ryzen 7800X3D обходит 5700X3D с огромным отрывом

На YouTube-канале DigaGDN протестировали производительность процессоров Ryzen 7800X3D и 5700X3D в играх при разрешении 1080p.
Тестовый стенд включал:
Результаты тестов в Aida64 и Cpu-z представлены ниже.
В тестировании участвовали следующие игры: Cyberpunk 2077, NFS Unbound, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Call of Duty WarZone, Ghost of Tsushima, Hogwarts Legacy, Far Cry 6, The Last of Us Part 1, A Total War Saga: Troy и CS 2.
Cyberpunk 2077 запускалась на ультра-настройках с включенными лучами. Разница в производительности между 5700X3D и 7800X3D составила 30% в пользу последнего.
NFS Unbound также тестировалась на ультра-настройках, где разница в производительности составила около 32%.
В Marvel's Spider-Man: Miles Morales на максимальных настройках с трассировкой лучей разница в производительности снизилась до 25% в пользу 7800X3D.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.