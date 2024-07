Процессорный король: Ryzen 7800X3D обходит 5700X3D с огромным отрывом

Какой процессор лучше для игр: Ryzen 7800X3D или 5700X3D

Видеоигры

На YouTube-канале DigaGDN протестировали производительность процессоров Ryzen 7800X3D и 5700X3D в играх при разрешении 1080p.

Фото: wikipediа by By RemazteredStudio from Pixabay, CC BY 4.0

Тестовый стенд включал:

Процессоры: Ryzen 7800X3D и 5700X3D

Материнские платы: B650M Aorus Pro AX и MSI MPG B550 Gaming Plus

Оперативную память: 32 ГБ DDR5 (16x2 ГБ, 6200 МГц, CL28) и 16 ГБ DDR4 (8x2 ГБ, 3600 МГц, CL14)

Системы охлаждения: be quiet! Dark Rock Pro 4 и DeepCool GAMMAXX 300

Видеокарту: RTX 3080 Ti Palit GameRock

Результаты тестов в Aida64 и Cpu-z представлены ниже.

В тестировании участвовали следующие игры: Cyberpunk 2077, NFS Unbound, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Call of Duty WarZone, Ghost of Tsushima, Hogwarts Legacy, Far Cry 6, The Last of Us Part 1, A Total War Saga: Troy и CS 2.

Cyberpunk 2077 запускалась на ультра-настройках с включенными лучами. Разница в производительности между 5700X3D и 7800X3D составила 30% в пользу последнего.

NFS Unbound также тестировалась на ультра-настройках, где разница в производительности составила около 32%.

В Marvel's Spider-Man: Miles Morales на максимальных настройках с трассировкой лучей разница в производительности снизилась до 25% в пользу 7800X3D.