Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
РКК "Энергия" показала операцию по спасению космонавтов
"Росгосстрах" застраховал "Pango Страхование"
Чем вредны короткие поездки для автомобиля: объясняет эксперт
Бастрыкин предупредил о штрафах за посещение заблокированных сайтов
Почему велосипед лучший выбор для путешествий
Оксана Самойлова покинула шоу "Выжить в Дубае. Возвращение"
Этот салат с крабовыми палочками станет вашим новым кулинарным фаворитом
Проблемы с кожей: что вы делаете не так при очищении
Сборы комедии "Не одна дома" превысили 100 миллионов рублей
Процессорный король: Ryzen 7800X3D обходит 5700X3D с огромным отрывом

Какой процессор лучше для игр: Ryzen 7800X3D или 5700X3D

2:02
Видеоигры

На YouTube-канале DigaGDN протестировали производительность процессоров Ryzen 7800X3D и 5700X3D в играх при разрешении 1080p.

Какой процессор лучше для игр: Ryzen 7800X3D или 5700X3D
Фото: wikipediа by By RemazteredStudio from Pixabay, CC BY 4.0

Тестовый стенд включал:

  • Процессоры: Ryzen 7800X3D и 5700X3D
  • Материнские платы: B650M Aorus Pro AX и MSI MPG B550 Gaming Plus
  • Оперативную память: 32 ГБ DDR5 (16x2 ГБ, 6200 МГц, CL28) и 16 ГБ DDR4 (8x2 ГБ, 3600 МГц, CL14)
  • Системы охлаждения: be quiet! Dark Rock Pro 4 и DeepCool GAMMAXX 300
  • Видеокарту: RTX 3080 Ti Palit GameRock

Результаты тестов в Aida64 и Cpu-z представлены ниже.

В тестировании участвовали следующие игры: Cyberpunk 2077, NFS Unbound, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Call of Duty WarZone, Ghost of Tsushima, Hogwarts Legacy, Far Cry 6, The Last of Us Part 1, A Total War Saga: Troy и CS 2.

Cyberpunk 2077 запускалась на ультра-настройках с включенными лучами. Разница в производительности между 5700X3D и 7800X3D составила 30% в пользу последнего.

NFS Unbound также тестировалась на ультра-настройках, где разница в производительности составила около 32%.

В Marvel's Spider-Man: Miles Morales на максимальных настройках с трассировкой лучей разница в производительности снизилась до 25% в пользу 7800X3D.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Помидоры краснеют за два дня: обычный йод ускоряет созревание томатов

Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.

Опрыскивание томатов борной кислотой способствует лучшему формированию плодов
Топ пород собак, которые не любят людей
Совсем не друзья: породы собак, которые ненавидят людей
Лучшие подкормки для перца: вносите только под корень и в увлажнённый грунт
Тушёные кабачки с болгарским перцем и помидорами: очень вкусно и в горячем, и в холодном виде
Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область и на Туапсе Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Как опытные дачники используют полынь и ромашку: вы будете удивлены
Плодоношение будет длиться очень долго: этот раствор обожают огурцы
Плодоношение будет длиться очень долго: этот раствор обожают огурцы
Последние материалы
Почему велосипед лучший выбор для путешествий
Оксана Самойлова покинула шоу "Выжить в Дубае. Возвращение"
Этот салат с крабовыми палочками станет вашим новым кулинарным фаворитом
Проблемы с кожей: что вы делаете не так при очищении
Сборы комедии "Не одна дома" превысили 100 миллионов рублей
Какой процессор лучше для игр: Ryzen 7800X3D или 5700X3D
Мизулина раскритиковала певицу Глюкозу после скандального выступления звезды
Неправильное отношение к питомцу, может спровоцировать собаку на плохое поведение
Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область и на Туапсе
Стало известно, как спасти урожай после града
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников