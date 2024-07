PlayStation 5 побила рекорды, а Xbox Series X|S разочаровала

Аналитическое агентство Circana сообщило, что PlayStation 5 (PS5) разошлась на 8% большим тиражом, чем PlayStation 4 (PS4) за первые 43 месяца с релиза консоли. В то же время, Xbox Series X|S не смогла превзойти результаты Xbox One, продажи которой были на 13% лучше. Эти данные были опубликованы в соцсети исполнительным директором Мэтом Пискателлой.

Фото: flickr.com by Marco Verch, CC BY 2.0

Согласно подсчётам, к началу июня в США было продано 20,5 млн PS5 и 14,51 млн Xbox Series X|S. В мае PS5 занимала лидирующую позицию среди самых популярных игровых систем как по количеству проданных экземпляров, так и по выручке от продаж. Xbox Series X|S оказалась на третьем месте по числу проданных экземпляров, уступая Nintendo Switch, но заняла второе место по выручке.

Продажи Nintendo Switch значительно снизились: в годовом исчислении они упали на 30% по сравнению с 2023 годом, когда вышла игра The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Эти данные подчеркивают успех новейшей консоли Sony на рынке и трудности, с которыми сталкивается Microsoft в борьбе за лидерство в игровой индустрии.