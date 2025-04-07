Жара душит Мексику: природа устроила испытание, к которому никто не был готов

Жаркая ловушка над страной. Мексика уже несколько недель буквально задыхается от жары — страну охватил так называемый тепловой купол, и это не просто метафора. Подобные явления всё чаще фиксируются и в других регионах, включая юг и север США.
Что же это такое? Несмотря на то, что "тепловой купол" — не строго научный термин, его активно используют синоптики. Представь огромную раскалённую массу воздуха, запертую над землёй из-за высокого давления.
Этот "колпак" не даёт горячему воздуху подниматься вверх, а облакам — образовываться. В итоге — палящее солнце, отсутствие осадков и температура, стремящаяся к рекордам.
Добавим сюда струйные потоки — сильные ветра в верхних слоях атмосферы. Обычно они распределяют холодный воздух по планете. Но иногда эти потоки петляют, создавая метео-ловушки.
Такие изгибы могут блокировать перемещение воздушных масс, вызывая в одних местах ливни и холод, а в других — экстремальную жару.
Опасность тепловых куполов в том, что они могут держаться неделями. В 2021 году подобный феномен накрыл Канаду и продержался почти месяц. Тогда столбики термометров показывали ужасающие 50°C.
Но самое тревожное — это тенденция. Исследования показывают: без глобального потепления такие аномалии были бы практически невозможны. Более того, тепловые купола становятся всё более мощными, обгоняя в своём развитии саму скорость потепления климата.
Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление).
Ёж в огороде — звучит мило, но ветеринары настойчиво советуют: не трогайте и гните подальше. Рассказываем, чем он может быть опасен.