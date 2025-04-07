Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дешево и полезно: чем заменить авокадо в рационе
Подтянуть живот к лету? Дома, без оборудования и стресса
Гарвард не приносит пользы! Страны БРИКС могут изменить экономический ландшафт мира
Пигментация сдалась: кожа становится чище с каждым днём
Как сварить рис для суши: пошаговый рецепт, который не подведёт
Мозг в опасности: топ неожиданных шагов, которые могут уберечь вас от деменции
Самая далёкая галактика заговорила: она оказалась слишком развитой для своего времени
Жёлтые пятна подмышками? Этот кухонный трюк спасёт белую футболку за час
Круизный кошмар: на борту Queen Mary 2 224 человека заболели норовирусом — что происходит

Жара душит Мексику: природа устроила испытание, к которому никто не был готов

1:48
Наука

Жаркая ловушка над страной. Мексика уже несколько недель буквально задыхается от жары — страну охватил так называемый тепловой купол, и это не просто метафора. Подобные явления всё чаще фиксируются и в других регионах, включая юг и север США.

засуха
Фото: https://commons.wikimedia.org by CSIRO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
засуха

Что такое тепловой купол

Что же это такое? Несмотря на то, что "тепловой купол" — не строго научный термин, его активно используют синоптики. Представь огромную раскалённую массу воздуха, запертую над землёй из-за высокого давления.

Этот "колпак" не даёт горячему воздуху подниматься вверх, а облакам — образовываться. В итоге — палящее солнце, отсутствие осадков и температура, стремящаяся к рекордам.

Роль струйных потоков

Добавим сюда струйные потоки — сильные ветра в верхних слоях атмосферы. Обычно они распределяют холодный воздух по планете. Но иногда эти потоки петляют, создавая метео-ловушки.

Такие изгибы могут блокировать перемещение воздушных масс, вызывая в одних местах ливни и холод, а в других — экстремальную жару.

Невидимая угроза

Опасность тепловых куполов в том, что они могут держаться неделями. В 2021 году подобный феномен накрыл Канаду и продержался почти месяц. Тогда столбики термометров показывали ужасающие 50°C.

Почему стоит волноваться

Но самое тревожное — это тенденция. Исследования показывают: без глобального потепления такие аномалии были бы практически невозможны. Более того, тепловые купола становятся всё более мощными, обгоняя в своём развитии саму скорость потепления климата.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Садоводство, цветоводство
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне Аудио 
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут
Авто
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут Аудио 
Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации?
Авиация
Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации? Аудио 
Популярное
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще

Ёж в огороде — звучит мило, но ветеринары настойчиво советуют: не трогайте и гните подальше. Рассказываем, чем он может быть опасен.

Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Калибры против Patriot: что скрывает новая стратегия Зеленского в переговорах Дмитрий Плотников Революция алфавита: четыре цилиндра поставили под сомнение историю письменности Игорь Буккер Олимпийская чемпионка Журова не исключает вручения хоккеисту Овечкину госнаграды РФ Любовь Степушова
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты
Последние материалы
Дешево и полезно: чем заменить авокадо в рационе
Подтянуть живот к лету? Дома, без оборудования и стресса
Гарвард не приносит пользы! Страны БРИКС могут изменить экономический ландшафт мира
Пигментация сдалась: кожа становится чище с каждым днём
Как сварить рис для суши: пошаговый рецепт, который не подведёт
Мозг в опасности: топ неожиданных шагов, которые могут уберечь вас от деменции
Самая далёкая галактика заговорила: она оказалась слишком развитой для своего времени
Жёлтые пятна подмышками? Этот кухонный трюк спасёт белую футболку за час
Круизный кошмар: на борту Queen Mary 2 224 человека заболели норовирусом — что происходит
Голубика будет сочной и крупной, если не забыть про этот элемент
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.