Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сварить рис для суши: пошаговый рецепт, который не подведёт
Пигментация сдалась: кожа становится чище с каждым днём
Самая далёкая галактика заговорила: она оказалась слишком развитой для своего времени
Мозг в опасности: топ неожиданных шагов, которые могут уберечь вас от деменции
Жёлтые пятна подмышками? Этот кухонный трюк спасёт белую футболку за час
Круизный кошмар: на борту Queen Mary 2 224 человека заболели норовирусом — что происходит
Золотая лихорадка на паузе? Индекс доллара давит на рынок драгметаллов
Голубика будет сочной и крупной, если не забыть про этот элемент
Весенний эликсир для яблони и груши: заливайте — и деревья плодят без остановки

Осторожно! Вы делаете эти пять ошибок при стирке — и вот что из этого выходит...

2:48
Недвижимость

Стирка одежды — это не просто рутина, а целый процесс, в котором важен каждый шаг. Чтобы ваша одежда служила долго, а цвета не тускнели, соблюдайте несколько простых правил.

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

Шаг 1: разделите одежду по цветам и типам ткани

Не стирайте белую и цветную одежду вместе. Это помогает избежать того, чтобы яркая одежда случайно окрасила белую. Цветная одежда может терять насыщенность, а белые вещи могут стать розовыми, если случайно постираете их с красным платьем.

Шаг 2: внимательно читайте этикетки

На этикетке указано, можно ли стирать одежду в машинке, при какой температуре и что с ней можно делать после стирки. Например, не все ткани можно подвергать центрифуге или отбеливанию. Читайте и следуйте инструкциям, чтобы избежать повреждений.

Шаг 3: подготовьте одежду к стирке

Перед тем как загрузить одежду в машинку, проверьте карманы. Постельные принадлежности, носовые платки и деньги, оставшиеся в карманах, могут повредить ткань. Если на одежде есть стойкие пятна, например, от травы или крови, используйте пятновыводитель. Втирайте средство в пятно, следуя инструкции на упаковке.

Шаг 4: настройте стиральную машину

Выберите нужную программу для стирки. В зависимости от материала одежды, используйте горячую, теплую или холодную воду. Горячая вода отлично справляется с грязью, но не подходит для деликатных тканей. Для регулярной стирки лучше выбрать теплую воду, а для деликатных тканей — холодную.

Шаг 5: загружайте одежду правильно

Не перегружайте стиральную машину. Важно, чтобы белье могло свободно двигаться в барабане, иначе стирка не будет качественной. Для оптимального результата старайтесь заполнять барабан полностью.

Шаг 6: добавьте моющие средства

После того как стиральная машина начнет заполняться водой, добавьте порошок или гель в соответствующий отсек. Для белых вещей лучше использовать порошок для белого белья, а для цветных — для цветного.

Шаг 7: сушка

После завершения цикла стирки достаньте одежду и аккуратно разложите ее, чтобы она не помялась. Если погода не позволяет сушить вещи на улице, и если это допускает этикетка, используйте сушильную машину.

Полезные советы:

  • Выворачивайте темные и черные вещи, чтобы они не выцветали.
  • Застегивайте молнии и пуговицы, чтобы избежать повреждений.
  • Замачивайте стойкие загрязнения на сутки для лучшего эффекта.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Новости спорта
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион Аудио 
Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите
Садоводство, цветоводство
Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите Аудио 
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту
Авто
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту Аудио 
Популярное
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще

Ёж в огороде — звучит мило, но ветеринары настойчиво советуют: не трогайте и гните подальше. Рассказываем, чем он может быть опасен.

Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Калибры против Patriot: что скрывает новая стратегия Зеленского в переговорах Дмитрий Плотников Революция алфавита: четыре цилиндра поставили под сомнение историю письменности Игорь Буккер Олимпийская чемпионка Журова не исключает вручения хоккеисту Овечкину госнаграды РФ Любовь Степушова
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты
Последние материалы
Круизный кошмар: на борту Queen Mary 2 224 человека заболели норовирусом — что происходит
Золотая лихорадка на паузе? Индекс доллара давит на рынок драгметаллов
Голубика будет сочной и крупной, если не забыть про этот элемент
Весенний эликсир для яблони и груши: заливайте — и деревья плодят без остановки
Сестра Жанны Фриске публично обратилась к племяннику Платону
Новый шаг в медицине: в России испытали вакцину против всех видов рака
Мягкий путь к тонкой талии: йога вместо жёстких упражнений на пресс
61 миллион туристов и громкие планы: чем обернётся рекордный бюджет Турции
Осанка за одну резинку: 3 упражнения против деревянной спины
Вы не поверите, что ваши пионы могут так быстро зацвести! Секрет в правильной подкормке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.