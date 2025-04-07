Осторожно! Вы делаете эти пять ошибок при стирке — и вот что из этого выходит...

Стирка одежды — это не просто рутина, а целый процесс, в котором важен каждый шаг. Чтобы ваша одежда служила долго, а цвета не тускнели, соблюдайте несколько простых правил.
Не стирайте белую и цветную одежду вместе. Это помогает избежать того, чтобы яркая одежда случайно окрасила белую. Цветная одежда может терять насыщенность, а белые вещи могут стать розовыми, если случайно постираете их с красным платьем.
На этикетке указано, можно ли стирать одежду в машинке, при какой температуре и что с ней можно делать после стирки. Например, не все ткани можно подвергать центрифуге или отбеливанию. Читайте и следуйте инструкциям, чтобы избежать повреждений.
Перед тем как загрузить одежду в машинку, проверьте карманы. Постельные принадлежности, носовые платки и деньги, оставшиеся в карманах, могут повредить ткань. Если на одежде есть стойкие пятна, например, от травы или крови, используйте пятновыводитель. Втирайте средство в пятно, следуя инструкции на упаковке.
Выберите нужную программу для стирки. В зависимости от материала одежды, используйте горячую, теплую или холодную воду. Горячая вода отлично справляется с грязью, но не подходит для деликатных тканей. Для регулярной стирки лучше выбрать теплую воду, а для деликатных тканей — холодную.
Не перегружайте стиральную машину. Важно, чтобы белье могло свободно двигаться в барабане, иначе стирка не будет качественной. Для оптимального результата старайтесь заполнять барабан полностью.
После того как стиральная машина начнет заполняться водой, добавьте порошок или гель в соответствующий отсек. Для белых вещей лучше использовать порошок для белого белья, а для цветных — для цветного.
После завершения цикла стирки достаньте одежду и аккуратно разложите ее, чтобы она не помялась. Если погода не позволяет сушить вещи на улице, и если это допускает этикетка, используйте сушильную машину.
Полезные советы:
Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ёж в огороде — звучит мило, но ветеринары настойчиво советуют: не трогайте и гните подальше. Рассказываем, чем он может быть опасен.