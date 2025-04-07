Осторожно! Вы делаете эти пять ошибок при стирке — и вот что из этого выходит...

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Стирка одежды — это не просто рутина, а целый процесс, в котором важен каждый шаг. Чтобы ваша одежда служила долго, а цвета не тускнели, соблюдайте несколько простых правил.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стиральная машина

Шаг 1: разделите одежду по цветам и типам ткани

Не стирайте белую и цветную одежду вместе. Это помогает избежать того, чтобы яркая одежда случайно окрасила белую. Цветная одежда может терять насыщенность, а белые вещи могут стать розовыми, если случайно постираете их с красным платьем.

Шаг 2: внимательно читайте этикетки

На этикетке указано, можно ли стирать одежду в машинке, при какой температуре и что с ней можно делать после стирки. Например, не все ткани можно подвергать центрифуге или отбеливанию. Читайте и следуйте инструкциям, чтобы избежать повреждений.

Шаг 3: подготовьте одежду к стирке

Перед тем как загрузить одежду в машинку, проверьте карманы. Постельные принадлежности, носовые платки и деньги, оставшиеся в карманах, могут повредить ткань. Если на одежде есть стойкие пятна, например, от травы или крови, используйте пятновыводитель. Втирайте средство в пятно, следуя инструкции на упаковке.

Шаг 4: настройте стиральную машину

Выберите нужную программу для стирки. В зависимости от материала одежды, используйте горячую, теплую или холодную воду. Горячая вода отлично справляется с грязью, но не подходит для деликатных тканей. Для регулярной стирки лучше выбрать теплую воду, а для деликатных тканей — холодную.

Шаг 5: загружайте одежду правильно

Не перегружайте стиральную машину. Важно, чтобы белье могло свободно двигаться в барабане, иначе стирка не будет качественной. Для оптимального результата старайтесь заполнять барабан полностью.

Шаг 6: добавьте моющие средства

После того как стиральная машина начнет заполняться водой, добавьте порошок или гель в соответствующий отсек. Для белых вещей лучше использовать порошок для белого белья, а для цветных — для цветного.

Шаг 7: сушка

После завершения цикла стирки достаньте одежду и аккуратно разложите ее, чтобы она не помялась. Если погода не позволяет сушить вещи на улице, и если это допускает этикетка, используйте сушильную машину.

Полезные советы:

Выворачивайте темные и черные вещи, чтобы они не выцветали.

Застегивайте молнии и пуговицы, чтобы избежать повреждений.

Замачивайте стойкие загрязнения на сутки для лучшего эффекта.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



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