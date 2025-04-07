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Ошибка, из-за которой половина россиян платит банку лишнее

Правда ТВ

Многие россияне платят проценты по кредиткам — просто потому, что не знают, как их правильно использовать. Об этом рассказал финансовый эксперт Александр Патешман в интервью Life.ru.

Главное — следить за грейс-периодом. Он длится до 50 дней: месяц — на траты, ещё 20 дней — на возврат денег. Чтобы не платить проценты, достаточно внести хотя бы 5% от суммы. Потратили 10 тысяч — верните 500 рублей вовремя.

Важно: переводите чуть больше — чтобы избежать списания за скрытые комиссии или услуги. Даже один рубль недостачи может привести к начислению процентов за весь период.

Платить лучше со счёта в том же банке — так быстрее и без комиссии. А если карта не используется — лучше её закрыть. Процесс занимает 45 дней. 

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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