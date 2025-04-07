Редкоземельные металлы станут аргументом Китая в противостоянии с США

3:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

На прошлой неделе Китай официально расширил экспортные ограничения на критически важные редкоземельные металлы. Новые меры стали ответом на действия президента США Дональда Трампа, который объявил о введении новых торговых пошлин против Китая, полагает агентство Bloomberg.

Фото: Creative Commons by by wbaiv, by wbaiv, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Металлы

Трамп 2 апреля сообщил о введении новых торговых тарифов, охватывающих товары из 211 стран и территорий, включая КНР. Эти меры стали дополнением к уже существующим пошлинам. В отношении китайской продукции общий тарифный барьер достиг 54 процентов, включая новые и предыдущие пошлины. Под удар попали как промышленные, так и потребительские товары — от стали до электроники.

В ответ Китай ввёл зеркальные меры, установив 34-процентные пошлины на широкий спектр американского импорта. Кроме того, были введены более жёсткие экспортные ограничения на поставки семи редкоземельных элементов — самария, гадолиния, тербия, диспрозия, лютеция, скандия и иттрия. Эти элементы критически важны для производства высокотехнологичной продукции: от аккумуляторов электромобилей и оборонных систем до медицинского оборудования и спутников.

Хотя Китай не ввёл полный запрет на экспорт этих элементов, новые правила предусматривают усиленный государственный контроль над поставками. Все заявки на экспорт теперь будут проходить тщательную проверку: власти будут оценивать конечного покупателя, цели использования материалов, а также возможную двойную (гражданскую и военную) направленность. По оценке Bloomberg, это может существенно затруднить глобальные цепочки поставок, особенно в высокотехнологичных отраслях.

Китай остаётся крупнейшим в мире производителем редкоземельных металлов. По данным Геологической службы США, на долю КНР приходится около 70 процентов мирового объема добычи и более 85 процентов переработки редкоземельных элементов. США, несмотря на наличие собственных месторождений, в значительной степени зависят от китайского экспорта, особенно в части переработанных соединений.

В прошлом Китай уже использовал экспортные ограничения. Так, в 2023 году были введены ограничения на экспорт галлия и германия — металлов, критически важных для производства полупроводников. Также ранее под ограничения попадали графит и сурьма, используемые в производстве аккумуляторов и спецсплавов.

Интересно, что нынешние меры Пекина не затронули неодим и празеодим — два ключевых редкоземельных элемента, применяемых в производстве мощных постоянных магнитов для электромоторов, ветрогенераторов и военной техники. Эксперты, опрошенные Bloomberg, предполагают, что Китай намеренно оставил эти металлы вне списка, чтобы сохранить за собой возможность использовать их как следующий рычаг давления в случае дальнейшей эскалации конфликта.

Министерство торговли КНР объяснило ужесточение контроля защитой национальной безопасности, интересов региона и глобальной стабильности. Власти подчеркнули, что речь идёт о товарах двойного назначения, которые могут быть использованы в оборонной промышленности.

В свою очередь, Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social отреагировал резко, заявив, что китайское руководство "запаниковало" из-за американских пошлин и "сыграло неправильно". Он подчеркнул, что экономическое давление со стороны США даёт результаты. И пообещал усилить торговое давление.