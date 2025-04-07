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Олег Артюков

Редкоземельные металлы станут аргументом Китая в противостоянии с США

3:53
Экономика

На прошлой неделе Китай официально расширил экспортные ограничения на критически важные редкоземельные металлы. Новые меры стали ответом на действия президента США Дональда Трампа, который объявил о введении новых торговых пошлин против Китая, полагает агентство Bloomberg.

Металлы
Фото: Creative Commons by by wbaiv, by wbaiv, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Металлы

Трамп 2 апреля сообщил о введении новых торговых тарифов, охватывающих товары из 211 стран и территорий, включая КНР. Эти меры стали дополнением к уже существующим пошлинам. В отношении китайской продукции общий тарифный барьер достиг 54 процентов, включая новые и предыдущие пошлины. Под удар попали как промышленные, так и потребительские товары — от стали до электроники.

В ответ Китай ввёл зеркальные меры, установив 34-процентные пошлины на широкий спектр американского импорта. Кроме того, были введены более жёсткие экспортные ограничения на поставки семи редкоземельных элементов — самария, гадолиния, тербия, диспрозия, лютеция, скандия и иттрия. Эти элементы критически важны для производства высокотехнологичной продукции: от аккумуляторов электромобилей и оборонных систем до медицинского оборудования и спутников.

Хотя Китай не ввёл полный запрет на экспорт этих элементов, новые правила предусматривают усиленный государственный контроль над поставками. Все заявки на экспорт теперь будут проходить тщательную проверку: власти будут оценивать конечного покупателя, цели использования материалов, а также возможную двойную (гражданскую и военную) направленность. По оценке Bloomberg, это может существенно затруднить глобальные цепочки поставок, особенно в высокотехнологичных отраслях.

Китай остаётся крупнейшим в мире производителем редкоземельных металлов. По данным Геологической службы США, на долю КНР приходится около 70 процентов мирового объема добычи и более 85 процентов переработки редкоземельных элементов. США, несмотря на наличие собственных месторождений, в значительной степени зависят от китайского экспорта, особенно в части переработанных соединений.

В прошлом Китай уже использовал экспортные ограничения. Так, в 2023 году были введены ограничения на экспорт галлия и германия — металлов, критически важных для производства полупроводников. Также ранее под ограничения попадали графит и сурьма, используемые в производстве аккумуляторов и спецсплавов.

Интересно, что нынешние меры Пекина не затронули неодим и празеодим — два ключевых редкоземельных элемента, применяемых в производстве мощных постоянных магнитов для электромоторов, ветрогенераторов и военной техники. Эксперты, опрошенные Bloomberg, предполагают, что Китай намеренно оставил эти металлы вне списка, чтобы сохранить за собой возможность использовать их как следующий рычаг давления в случае дальнейшей эскалации конфликта.

Министерство торговли КНР объяснило ужесточение контроля защитой национальной безопасности, интересов региона и глобальной стабильности. Власти подчеркнули, что речь идёт о товарах двойного назначения, которые могут быть использованы в оборонной промышленности.

В свою очередь, Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social отреагировал резко, заявив, что китайское руководство "запаниковало" из-за американских пошлин и "сыграло неправильно". Он подчеркнул, что экономическое давление со стороны США даёт результаты. И пообещал усилить торговое давление.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай экспорт
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