Монеты не мусор — как получить деньги за копейку

ЦБ снова собирает мелочь. С 7 по 19 апреля проходит акция "Монетная неделя". Обменять монеты на банкноты можно в банках и даже в магазинах. Без комиссии.

В этом году участников стало в пять раз больше. Более 34 тысяч торговых точек и около 4 тысяч банковских отделений принимают мелочь. Деньги можно зачислить и на счёт.

В прошлом году россияне сдали 75 миллионов монет. Общий вес — 336 тонн. Это как пять железнодорожных вагонов. Сумма — 320 миллионов рублей.

На сайте ЦБ можно узнать, где именно сдать монеты в вашем городе.

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