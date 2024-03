Элайджа Вуд и Эшли Джонсон будут озвучивать персонажей в мультфильме, основанном на игре Among Us

CBS Studios раскрыла состав актеров для озвучки мультсериала Among Us

CBS Studios объявила состав актеров, задействованных в озвучивании персонажей мультсериала, основанного на игре Among Us. Эту информацию раскрыл портал The Hollywood Reporter.

Элайджа Вуд, известный по фильму "Властелин колец", примет на себя роль Зеленого — студента, оставшегося без выплаты жалованья. Рэндалл Парк, известный по работе в "Человеке-муравье и Осе", воплотит образ Красного — самоуверенного капитана корабля, стремящегося найти взаимопонимание с командой. Эшли Джонсон, известная по фильмам "Мстители" и "Чего хотят женщины", озвучит Фиолетовую — капитана охраны корабля с саркастическим и подозрительным характером. Главу кадровой службы, Оранжевую, озвучит Иветт Николь Браун.

Among Us была выпущена в 2018 году и стала одной из наиболее популярных игр в 2020 году.