Элайджа Вуд и Эшли Джонсон будут озвучивать персонажей в мультфильме, основанном на игре Among Us

CBS Studios объявила состав актеров, задействованных в озвучивании персонажей мультсериала, основанного на игре Among Us. Эту информацию раскрыл портал The Hollywood Reporter.
Элайджа Вуд, известный по фильму "Властелин колец", примет на себя роль Зеленого — студента, оставшегося без выплаты жалованья. Рэндалл Парк, известный по работе в "Человеке-муравье и Осе", воплотит образ Красного — самоуверенного капитана корабля, стремящегося найти взаимопонимание с командой. Эшли Джонсон, известная по фильмам "Мстители" и "Чего хотят женщины", озвучит Фиолетовую — капитана охраны корабля с саркастическим и подозрительным характером. Главу кадровой службы, Оранжевую, озвучит Иветт Николь Браун.
Among Us была выпущена в 2018 году и стала одной из наиболее популярных игр в 2020 году.
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