Организаторы турниров PGL и Perfect World стали партнерами

Турнирные организаторы PGL и Perfect World заявили, о том что стали стратегическими партнерами на период с 2024 по 2026 год. Об этом сообщили на сайте компаний.
Отметим, что сотрудничество организаций коснется соревнований по Dota 2 и Counter-Strike 2.
У PGL появятся права на освещение чемпионатов в Китае на английском языке, а Perfect World будет организатором всех ивентов от PGL на китайском рынке.
"Благодаря партнерству планируется повысить качество соревнований и создание новых стандартов в индустрии", — сообщило руководство компаний.
Ранее PGL рассказала о планах провести восемь чемпионатов по Dota 2 за три года. Финальным именным турниром по Dota 2 для PGL стал PGL Arlington Major 2022. Также организация является подрядчиком трех сезонов DPC 2023 в Западной Европе и Северной Америке и приняла участие в проведении масштабного соревнования The International 2023.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.