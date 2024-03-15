Организаторы турниров PGL и Perfect World стали партнерами

PGL начала сотрудничать с Perfect World

1:07 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Турнирные организаторы PGL и Perfect World заявили, о том что стали стратегическими партнерами на период с 2024 по 2026 год. Об этом сообщили на сайте компаний.

Фото: wikimapia by Wpcpey is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Отметим, что сотрудничество организаций коснется соревнований по Dota 2 и Counter-Strike 2.

У PGL появятся права на освещение чемпионатов в Китае на английском языке, а Perfect World будет организатором всех ивентов от PGL на китайском рынке.

"Благодаря партнерству планируется повысить качество соревнований и создание новых стандартов в индустрии", — сообщило руководство компаний.

Ранее PGL рассказала о планах провести восемь чемпионатов по Dota 2 за три года. Финальным именным турниром по Dota 2 для PGL стал PGL Arlington Major 2022. Также организация является подрядчиком трех сезонов DPC 2023 в Западной Европе и Северной Америке и приняла участие в проведении масштабного соревнования The International 2023.