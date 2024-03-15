Игрокам Dota 2 во вкладке "Профессиональный сезон" доступны отборочные от PGL

Отборочные от PGL теперь можно посмотреть в Dota 2

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Теперь игроки Dota 2 во вкладке "Профессиональный сезон" могут посмотреть не только турниры и отборочные цикла Dota Pro Circuit, но и квалификации на чемпионат PGL Wallachia 2024: Season 1.

Фото: flickr.com by Sergey Galyonkin from Raleigh, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Стоит уточнить, что само мероприятие PGL Wallachia: Season 1 во вкладке не видно. Авторы игры и представители PGL не объясняют причину.

Добавим, что ивент PGL Wallachia 2024: Season 1 организуют с 10 по 19 мая в Румынии. Игрок будут состязаться за призовой фонд в миллион долларов. Чемпионат — первый в серии турниров от PGL, рассчитанной до 2026 года.