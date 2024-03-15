Игрокам Dota 2 во вкладке "Профессиональный сезон" доступны отборочные от PGL

Теперь игроки Dota 2 во вкладке "Профессиональный сезон" могут посмотреть не только турниры и отборочные цикла Dota Pro Circuit, но и квалификации на чемпионат PGL Wallachia 2024: Season 1.
Стоит уточнить, что само мероприятие PGL Wallachia: Season 1 во вкладке не видно. Авторы игры и представители PGL не объясняют причину.
Добавим, что ивент PGL Wallachia 2024: Season 1 организуют с 10 по 19 мая в Румынии. Игрок будут состязаться за призовой фонд в миллион долларов. Чемпионат — первый в серии турниров от PGL, рассчитанной до 2026 года.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.