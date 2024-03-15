12 лет Warface: новый весенний сезон, награды и PvP-обновления

В Warface стартовал весенний сезон «Биоген-XII»

0:40 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В Warface, тактическом шутере, начался новый весенний сезон под названием "Биоген-XII", который внес изменения в PvP-карту "Лаборатория" для режима "Блиц".

Фото: flickr.com by Сергей Галенкин is licensed under CC BY-SA 2.0

Кроме того, игра получила обновленный боевой пропуск с камуфляжами из коллекции "Эксперимент" и начался новый рейтинговый сезон. В рамках этого сезона игроки имеют возможность получить ценные награды, такие как внешность снайпера из отряда "Тайфун" и оружие из новой серии "Распад".

В течение сезона игра также отметит свой 12-й день рождения, предложив игрокам ряд весенних мероприятий, новый PvP-режим, праздничные карты и многое другое.

WARFACE: БИОГЕН-ХII