14 марта вышел патч к PGL Major Copenhagen 2024. Его опубликовала компания Valve. Пост с описанием новой версии появился на официальном сайте шутера.
Авторы включили в игру граффити коллективов, которые участвуют на PGL Major Copenhagen 2024, и виртуальный зрительский пропуск на турнир.
Также разработчики поменяли дизайн Pick'Em. А в клиенте игры появился Viewer Pass, он открывает доступ к командному граффити, Pick'Em Challenge и логотипу любимой команды в SteamTV.
Отметим, что игры PGL Major Copenhagen 2024 с 17 по 31 марта пройдут на LAN в столице Дании.
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