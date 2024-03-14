Вышел патч к PGL Major Copenhagen 2024

Valve выпустила патч для Counter-Strike 2

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14 марта вышел патч к PGL Major Copenhagen 2024. Его опубликовала компания Valve. Пост с описанием новой версии появился на официальном сайте шутера.

Фото: wikimapia by Willhire is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Авторы включили в игру граффити коллективов, которые участвуют на PGL Major Copenhagen 2024, и виртуальный зрительский пропуск на турнир.

Также разработчики поменяли дизайн Pick'Em. А в клиенте игры появился Viewer Pass, он открывает доступ к командному граффити, Pick'Em Challenge и логотипу любимой команды в SteamTV.

Отметим, что игры PGL Major Copenhagen 2024 с 17 по 31 марта пройдут на LAN в столице Дании.