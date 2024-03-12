Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследователи обнаружили новую информацию, скрывающуюся над 60-летним пожаром
Walker Labs начали работу над игрой по фильму "Первому игроку приготовиться"
Тыквенное масло для кожи: естественное средство против старения и несовершенств
Чем нельзя кормить котенка
Как варить картошку в кастрюле по всем правилам
На что обращать внимание при выборе клюквы?
Актер из "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов оказался в центре скандала после видео с перепалкой в метро
Туристы напрасно понадеялись прогуляться по Пекину без визы
Фруктовый салат с манго и йогуртом: идеальный десерт для женщин
Бывший директор Activision решил объединиться с OpenAI и ByteDance

Wall Street Journal: Котик хочет купить TikTok

0:56
Видеоигры

Бобби Котик, бывший генеральный директор Activision Blizzard, ушедший в отставку в конце прошлого года, заинтересован в покупке TikTok, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, Котик упомянул о возможном партнёрстве с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом и уже обсудил эту идею с исполнительным председателем ByteDance Чжаном Имином.

Wall Street Journal: Котик хочет купить TikTok
Фото: gettyimages.com by Michaek Kovac / Getty Images for Vanity Fair is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По слухам, интерес Котика к TikTok возник после того, как на прошлой неделе американские законодатели одобрили "Закон о защите от контролируемых приложений иностранных противников", согласно которому китайская материнская компания ByteDance должна будет продать приложение TikTok в течение шести месяцев, в противном случае его заблокируют в магазинах приложений США.

Если сделка состоится, легендарная платформа для публикации коротких видео может стать одним из инструментов для обучения моделей искусственного интеллекта.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Стало известно, кто стоит за исключением Кристины Орбакайте из концерта? Алла Пугачёва тут не при чем

Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.

Глава ФПБК стал инициатором исключения Кристины Орбакайте из праздничного концерта в Кремле
Деми Мур показала трёх взрослых дочерей от Брюса Уиллиса
Актриса Деми Мур вышла в свет с тремя некрасивыми дочерьми от Брюса Уиллиса: пошли в папу
Не для слабонервных: что происходит в голове кошки, когда ее отдают в другую семью
Их просто выкидывают на улицу: названы собаки, которые вышли из моды и оказались на улице
В США рассказали об ответе Северной Кореи на американские учения в регионе Петр Ермилин В Пакистане ДАИШ* активно работает в связке с сепаратистами Александр Трубин Перед вторжением Наполеон заставлял генералов читать книги о России Сергей Лебедев
Ксения Собчак опубликовала трешовый снимок из 2000-х: "На Паше Воле улётные штаны"
Нервов не хватит: россиянам посоветовали воздержаться от покупки этих пород кошек
Одноразовые собаки: эти породы всегда ждет усыпление — не щадят никого
Одноразовые собаки: эти породы всегда ждет усыпление — не щадят никого
Последние материалы
Тыквенное масло для кожи: естественное средство против старения и несовершенств
Чем нельзя кормить котенка
Как варить картошку в кастрюле по всем правилам
На что обращать внимание при выборе клюквы?
Актер из "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов оказался в центре скандала после видео с перепалкой в метро
Wall Street Journal: Котик хочет купить TikTok
Туристы напрасно понадеялись прогуляться по Пекину без визы
Фруктовый салат с манго и йогуртом: идеальный десерт для женщин
Самые интересные суеверия о кошках
Отдых души и тела: рецепт домашней соли для ванны с лепестками роз
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников