Бывший директор Activision решил объединиться с OpenAI и ByteDance

Wall Street Journal: Котик хочет купить TikTok

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Бобби Котик, бывший генеральный директор Activision Blizzard, ушедший в отставку в конце прошлого года, заинтересован в покупке TikTok, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, Котик упомянул о возможном партнёрстве с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом и уже обсудил эту идею с исполнительным председателем ByteDance Чжаном Имином.

Фото: gettyimages.com by Michaek Kovac / Getty Images for Vanity Fair is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По слухам, интерес Котика к TikTok возник после того, как на прошлой неделе американские законодатели одобрили "Закон о защите от контролируемых приложений иностранных противников", согласно которому китайская материнская компания ByteDance должна будет продать приложение TikTok в течение шести месяцев, в противном случае его заблокируют в магазинах приложений США.

Если сделка состоится, легендарная платформа для публикации коротких видео может стать одним из инструментов для обучения моделей искусственного интеллекта.