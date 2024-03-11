Независимая команда разработчиков из турецкой студии Woziva представила кооперативный хоррор Demonsomnia, объединивший элементы S.T.A.L.K.E.R. и Resident Evil, в котором будут использоваться эффекты боди-камеры.
Действие игры происходит в зоне паранормальной активности. Радиация и монстры прилагаются.
Проект создается на базе последней версии Unreal Engine 5 и выйдет без раннего доступа. Релиз Demonsomnia запланирован на апрель 2024 года.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.