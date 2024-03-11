Турецкие инди-разработчики обещают новый кооперативный хоррор

Demonsomnia: симбиоз S.T.A.L.K.E.R. и Resident Evil

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Независимая команда разработчиков из турецкой студии Woziva представила кооперативный хоррор Demonsomnia, объединивший элементы S.T.A.L.K.E.R. и Resident Evil, в котором будут использоваться эффекты боди-камеры.

Фото: youtube.com by Woziva is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Действие игры происходит в зоне паранормальной активности. Радиация и монстры прилагаются.

Проект создается на базе последней версии Unreal Engine 5 и выйдет без раннего доступа. Релиз Demonsomnia запланирован на апрель 2024 года.

Demonsomnia - Official Trailer | Multiplayer Horror Game