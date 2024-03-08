Paradox Interactive представили дополнение для Victoria 3

Paradox Interactive раскрыла новые подробности о первом дополнении для глобальной стратегии "Victoria 3", покорившей Steam еще на старте.
В "Sphere of Influence" технологические и социальные изменения Викторианской эпохи играют решающую роль в соперничестве между Британской и Российской империями за влияние в Центральной Азии. Имеется возможность играть за любую из держав — участников "Большой игры", включая Персию и Афганистан.
Paradox Interactive уже выпускали несколько дополнений, вроде "Colossus of the South" или "Voice of the People", но это были маленькие DLC, а теперь на подходе — полноценное крупное обновление.
Релиз "Victoria 3: Sphere of Influence" состоится 6 мая 2024 года.
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