Paradox Interactive представили дополнение для Victoria 3

"Sphere of Influence" - Большая игра в Центральной Азии

0:46 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Paradox Interactive раскрыла новые подробности о первом дополнении для глобальной стратегии "Victoria 3", покорившей Steam еще на старте.

Фото: steampowered.com by Paradox Interactive is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В "Sphere of Influence" технологические и социальные изменения Викторианской эпохи играют решающую роль в соперничестве между Британской и Российской империями за влияние в Центральной Азии. Имеется возможность играть за любую из держав — участников "Большой игры", включая Персию и Афганистан.

Paradox Interactive уже выпускали несколько дополнений, вроде "Colossus of the South" или "Voice of the People", но это были маленькие DLC, а теперь на подходе — полноценное крупное обновление.

Релиз "Victoria 3: Sphere of Influence" состоится 6 мая 2024 года.

New Expansion! Sphere of Influence | Victoria 3