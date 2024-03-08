Игрок Dread высказался о составе BetBoom Team

Dread: не отношу BetBoom Team к топовым командам

0:49 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Профессиональный игрок Андрей "Dread" Голубев высказал свое мнение о составе команды BetBoom Team.

Фото: flickr.com by Piotr Drabik from Poland is licensed under Commons, the free media repository

Он отметил, что топовым коллективом он ее не считает.

"BetBoom Team проиграла Spirit за полчаса. Такое чувство, будто очень сильные паберы пришли поиграть в киберспорт", — сказал Голубев.

По его словам, многие относят BetBoom Team к топовым командам в Dota 2, он — нет. Несмотря на то, что они в группе круто идут, на турнирах заходят далеко, это просто сильные паберы.

Среди лучших команд Dread выделил Spirit, Gladiators, Falcons, но уточнил, что они еще не проверены временем.

Также Голубев вспомнил и коллективы из Китая, которые хорошо разбираются, но, по его мнению, имеют некоторые проблемы.