Игрок Dread высказался о составе BetBoom Team

Профессиональный игрок Андрей "Dread" Голубев высказал свое мнение о составе команды BetBoom Team.
Он отметил, что топовым коллективом он ее не считает.
"BetBoom Team проиграла Spirit за полчаса. Такое чувство, будто очень сильные паберы пришли поиграть в киберспорт", — сказал Голубев.
По его словам, многие относят BetBoom Team к топовым командам в Dota 2, он — нет. Несмотря на то, что они в группе круто идут, на турнирах заходят далеко, это просто сильные паберы.
Среди лучших команд Dread выделил Spirit, Gladiators, Falcons, но уточнил, что они еще не проверены временем.
Также Голубев вспомнил и коллективы из Китая, которые хорошо разбираются, но, по его мнению, имеют некоторые проблемы.
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