Arrowhead Studios: Генеральные директор опроверг слухи о слиянии с Sony

Сообщается, что источник, который раскрыл информацию о предполагаемом анонсе Ghost of Tsushima на ПК, также предсказал объединение Sony Interactive Entertainment с Arrowhead, известной своим кооперативным шутером Helldivers 2, который на данный момент имеет большой успех.
Однако генеральный директор Arrowhead, Йохан Пилестедт, опроверг эти слухи, заявив, что они неправдивы.
Тем временем оригинальный пост о предполагаемом приобретении Sony был удален. Глава Arrowhead также отметил, что в утечке использовался старый логотип Arrowhead, который был в использовании более десяти лет назад.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.