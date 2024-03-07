Arrowhead Studios: Генеральные директор опроверг слухи о слиянии с Sony

Слухи о слиянии Sony и Arrowhead оказались фейком

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Сообщается, что источник, который раскрыл информацию о предполагаемом анонсе Ghost of Tsushima на ПК, также предсказал объединение Sony Interactive Entertainment с Arrowhead, известной своим кооперативным шутером Helldivers 2, который на данный момент имеет большой успех.

Фото: flickr.com by E-Games Bern is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Однако генеральный директор Arrowhead, Йохан Пилестедт, опроверг эти слухи, заявив, что они неправдивы.

Тем временем оригинальный пост о предполагаемом приобретении Sony был удален. Глава Arrowhead также отметил, что в утечке использовался старый логотип Arrowhead, который был в использовании более десяти лет назад.