Главным саппортом в Dota 2 опять стала Мирана

Герой игры Dota 2 Мирана без каких-либо предпосылок вновь стала главным саппортом меты. Это очень обрадовало профессиональных игроков судя по отзывам в Сети.
После обновления герой Мирана со стабильной, универсальной сборкой, которая работает против метровых керри патча, снова стала популярна среди киберспортсменов в Dota 2.
Этого героя опять начал брать Цзинцзюнь "Sneyking" Ву из Falcons — возможно, лучший исполнитель на герое. Мирана-саппорт — его суперсигнатурка уже долгое время, он скоро обгонит Тимса и станет первым по количеству матчей на персонаже на профессиональной сцене.
Именно Мирана в руках Ву стала важным звеном Tundra на The International 11 и заняла почетное место на чемпионском витраже.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.