Главным саппортом в Dota 2 опять стала Мирана

Персонаж Мирана снова стала главным саппортом в Dota 2

0:48 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Герой игры Dota 2 Мирана без каких-либо предпосылок вновь стала главным саппортом меты. Это очень обрадовало профессиональных игроков судя по отзывам в Сети.

Фото: flickr.com by Dota 2 The International is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

После обновления герой Мирана со стабильной, универсальной сборкой, которая работает против метровых керри патча, снова стала популярна среди киберспортсменов в Dota 2.

Этого героя опять начал брать Цзинцзюнь "Sneyking" Ву из Falcons — возможно, лучший исполнитель на герое. Мирана-саппорт — его суперсигнатурка уже долгое время, он скоро обгонит Тимса и станет первым по количеству матчей на персонаже на профессиональной сцене.

Именно Мирана в руках Ву стала важным звеном Tundra на The International 11 и заняла почетное место на чемпионском витраже.