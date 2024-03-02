В марте выйдет новый патч для War Thunder с множеством обновлений

Разработчики War Thunder готовят новый патч с множеством обновлений

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War Thunder готовится к крупному обновлению Alpha Strike, которое добавит в игру множество новинок. Среди них — венгерские самолеты, в том числе универсальный истребитель JAS39C. Кроме того, игроки смогут управлять новым японским линкором, а также французскими танками и зенитными орудиями.

Фото: commons.wikimedia.org by Tuomo Salonen / SIM is licensed under Commons, the free media repository

Обновление также принесет новые карты, изменения в балансе техники и механике игры. Помимо этого, будут исправлены множественные ошибки.

Обновление Alpha Strike ожидается в конце марта 2024 года. War Thunder — это кроссплатформенная игра, доступная на PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК.

Alpha Strike — трейлер обновления / War Thunder