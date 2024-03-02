Киберспортсмен Lorenof рассказал о сорвавшемся переходе в другую команду

Игрок Lorenof сообщил о сорвавшемся трансфере в NAVI

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Киберспортсмен из Украины Lorenof сообщил о том, что его трансфер в Natus Vincere не состоится. Все из-за того, что условия организаторов мидеру не подошли.

Фото: flickr.com by Kevin Tao is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Мне сперва назвали одни условия, с которыми мы будем играть, но в последний день, когда уже почти все согласовывали, мне назвали другие условия. Я сказал "нет" и сразу написал в команду ImmortalFaith", — рассказал игрок в интервью Алексею STORM Туманову.

Lorenof в настоящее время числится в команде Team Tickles, к которой он присоединился в ноябре 2023 года.