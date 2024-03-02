Киберспортсмен Lorenof рассказал о сорвавшемся переходе в другую команду

Киберспортсмен из Украины Lorenof сообщил о том, что его трансфер в Natus Vincere не состоится. Все из-за того, что условия организаторов мидеру не подошли.
"Мне сперва назвали одни условия, с которыми мы будем играть, но в последний день, когда уже почти все согласовывали, мне назвали другие условия. Я сказал "нет" и сразу написал в команду ImmortalFaith", — рассказал игрок в интервью Алексею STORM Туманову.
Lorenof в настоящее время числится в команде Team Tickles, к которой он присоединился в ноябре 2023 года.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.