В сети появился список достижений Dead island 2

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Dead Island 2 — одна из самых ожидаемых игр года, и ее релиз не за горами. Сюжетная линия игры занимает около 20 часов, а список достижений версии для Xbox уже просочился в сеть. Тем не менее, достижения, связанные с сюжетом, по-прежнему держатся в секрете из-за спойлеров.

Поскольку уничтожение зомби является основной целью игры, значительная часть достижений связана с ней. Например, игрокам нужно уничтожить 50 врагов с помощью усиленных атак, убить сотню врагов огнём и т.д. Некоторые достижения требуют, чтобы игроки убивали врагов определенным образом, например, уничтожив 25 зомби завершающими приемами или поразив одного, бросив оружие ближнего боя на расстояние не менее 35 метров.

Многие достижения связаны с побочными квестами, прохождением руководства Zompedia и сбором предметов. На первый взгляд список кажется достаточно простым и понравится тем, кому нравится находиться в постапокалиптическом мире Лос-Анджелеса.

Dead Island 2 будет доступен 21 апреля 2023 года для PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One и ПК.

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Dead Island 2 | ТРЕЙЛЕР (на русском; субтитры)